2023下半年美股有哪些投資機會？從Q2財報找端倪!

今年以來標普上漲 16.39%，主要以大型的科技股領漲，但後續這些大型股是否能夠推動股價持續上漲，公司能否繳交亮麗的季度成績單，也就是季報是否符合市場預期，將是關鍵因素，以下將就分解市值大型股來觀察。

一、微軟預告 2024 Q1Azure 營收放緩

微軟 (MSFT.US) 於 7 月 25 日盤後發布 Q4 季報，季度收入達 562 億美元，YOY 增長 8.3%，EPS 達 2.69 美元，YOY 增長 21%，雙雙優於市場預期。

本季財報 2 個亮點：

■ 微軟智能雲端業務在第四季度營收達 239.9 億美元，YOY 增長 15%，其中 Azure 和其他雲服務收入更是增長 26%。

■ 生產力和業務部門在第四季度營收達 183 億美元，YOY 增長 15%，其中 Dynamics 365 收入增長更是達到 26%。

展望 2024 財年，公司預估營收和成本將高於 2023 財年，資本開支將在 2024 財年逐季增漲，主要將用於資料中心、CPI、GPU 晶片和網路通訊設備；另外公司預估 Azure 營收將於 2024 財年 Q1 放緩，導致微軟在財報公布後隔日跳空跌破月線，大跌 - 3.76% 至 337.77 美元。

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二、Alphabet 谷哥雲保持雙位數增長

谷歌母公司 Alphabet (GOOGL.US) 於 7 月 25 日盤後發布 Q2 季報，季度收入達 746.04 億美元，YOY 增長 7%，EPS 達 1.44 美元，YOY 增長 19%，雙雙優於市場預期；從細項來看，谷歌主要的廣告收入自上季的年減轉為年增，主要為谷歌搜尋廣告和 YouTube 廣告增長，谷歌雲同持續保持雙位數增長，同時也優於市場預期的 7.87B 美元。

展望未來，預期 2024 年支出增長將低於營收增長，公司將團隊將調整重點以加速 AI 發展，整體來看 Alphabet Q2 季報營收、獲利皆優於市場預期，讓谷歌在季報公布後隔日跳空大漲 5.78% 至 129.27 美元。

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三、Meta 2023 財年季報亮眼

Meta (META.US) 於 7 月 26 日盤後發布季報，季度營收達 320 億美元，YOY 增長 11%，高於市場預期的 310.3 億美元，為 2021 年底以來，首度恢復雙位數增長。EPS 達 2.98 美元，YOY 增長 21%，高於市場預期的 2.91 美元。營業利潤率維持與 2Q22 一樣水平 29%，淨利潤年增 16% 至 US$77.9 億。

營運數據 2 大亮點：

■Family app 的日活躍用戶數年增 6.6% 至 30.7 億、月活躍用戶數年增 6.3% 至 38.8 億。其中 FB 的 DAU 和 MAU 首次突破 20 億和 30 億，整體廣告展示量年增 34%、每條廣告平均價格年減 16%（上季年減 17%）。

■Reality Labs 業務上，營收為 US$2.76 億（-38.9%YoY），低於市場預期 US$3.92 億；營業虧損從上季的 US$39.9 億縮減至 US$37.4 億，預計 FY2023-FY2024 營業虧損將呈現年增。

展望 2023 財年 Q3，營收預期將為 320~345 億美元，優於市場預期的 311 億美元；營業費用從原來的 860~900 億美元，調升至 880~910 億美元，資本支出從 300~330 億美元下調至 270~300 億美元，主要減省 AI 服務成本及部分設備交付遞延至 2024。受季報亮眼及展望優於市場預期影響，Meta 季報公布後隔日大漲 4.4%，收在 311.71 美元。

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