玉晶光上半年每股賺3.1元 力拚下半年業績超越上半年表現

蘋果光學元件供應鏈玉晶光 (3406-TW) 今 (11) 日公布最新財報，2023 年第二季稅後純益爲 1.12 億元，季減 52.85%，年減 70.06%，每股純益爲 0.99 元，2023 年上半年稅後純益 3.49 億元，年減 50.11%，每股純益爲 3.1 元。下半年進入客戶需求旺季，公司也力拚下半年業績超越上半年表現。

玉晶光 2023 年第二季營收 26.66 億元，毛利率 30.12%，季減 1.12 個百分點，年減 7.4 個百分點，第二季稅後純益爲 1.12 億元，季減 52.85%，年減 70.06%，每股純益爲 0.99 元。

玉晶光 2023 年上半年營收爲 59.93 億元，毛利率 30.74%，年減 3.3 個百分點，上半年稅後純益 3.49 億元，年減 50.11%，每股純益爲 3.1 元。

玉晶光董事長陳天慶先前在股東會召開後指出，下半年進入市場需求旺季，預估營收表現將優於上半年，全年營收將以超越 2022 年全年營收 192.15 億元爲目標。同時，玉晶光的新投資擴充產能計畫也順利，第二季已小量開出新產能，預計第三季完全開出原預估的增加產能。

接下來第三季進入傳統旺季，如果客戶需求不變及工廠生產順利，營收應該會繼續往上，但最終結果還是要看實際的拉貨情形。

而另一蘋果光學元件供應鏈大立光 (3008-TW) 2023 年上半年財報內容，營收 173.3 億元，毛利率 49.34%，年減 13.37 個百分點，稅後純益 69.85 億元，年減 33.21%，每股純益爲 52.33 元。

大立光對 2023 年上半年配發現金股息 26.5 元，盈餘配發率爲 50.64%，將於 8 月 17 日除息交易，股利 9 月 14 日發放。