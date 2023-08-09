電子股ETF新兵00927是什麼？與00929、00891、00892比較

近期市場出現兩檔電子股 ETF 00927 與 00929，從以下的比較來看，經理費都差不多 0.4%，最低的是 00929 的 0.35%；配息頻率 00929 為月月領息、而 00927 與 00891 為季配；殖利率方面，則以具有配息股利選股的 00927、00929 較高。

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再來看篩選邏輯：

● 00927：(1) 從上市櫃公司，找出半導體類股。(2) 篩選流動性、獲利能力 ROE。(3) 依「股利率」及「股利發放總額」取前 30 檔成分股。

● 00929：(1) 從上市櫃電子科技類股，選出市值前 200 大且達 50 億元的公司。(2) 篩選流動性、基本面 5 指標（ROE、波動度、平均利率現金股利變異數、長短期本益比）。(3) 依「殖利率」挑選前 40 檔成分股。

● 00891：(1) 找出營收來源超過 50% 來自半導體業務的公司。(2) 篩選市值、流動性、ESG、財務指標（ROIC 投入資本回報率）。(3) 取市值前三十大之企業。

● 00892：(1) 找出 FactSet 產業分類中，與半導體供應鏈相關的公司。(2) 篩選市值、流動性、營收組成。(3) 以獲利指標（GPA 因子篩選：毛利 / 資產）、市值，選取 30 檔成分股。

目前四檔電子股 ETF 前五大成分股如下，00927 與 00891 成分股相同，但因為 00927 有 (1) 前五大成分股，權重總和必須小於 65%。(2)單一檔成分股的權重不得超過 15%，這兩項標準，再加上是依「股利率」及「股利發放總額」取前 30 檔成分股，因此比例較不一樣。

而 00927 和 00929 都是擁有股利相關選股邏輯，最大差異除了是配息頻率之外，00927 的選股邏輯相對單純，而 00929 則多了波動度、本益比等指標，因此前五大成份股是這四檔電子股 ETF 差異最大的。

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