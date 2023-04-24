敬鵬Q1營運仍有盈餘且優於去年同期 擬增泰國廠競爭力

全球第二大汽車板廠敬鵬 (2355-TW)2023 年首季營收 39.7 億元，季減 14.5%，年減 8.7%；在市場殺價競爭對手陸續退出，加上去年以來的漲價效益帶動，有助帶動毛利率走高，可望仍有盈餘出現，也將優於 2022 年同期的獲利表現。

敬鵬認為，目前車用晶片供應短缺狀況逐漸改善，汽車板需求沒問題，營運毛利率也因報價的調漲而會有改善，但營收仍要考量汽車產業下游車廠生產狀況，拉貨時快時慢，會影響營收認列，但是估今年汽車供應鏈會較順暢。

敬鵬目前有三大生產基地，台灣占生產 54%、中國 37%，以及泰國占 9%，未來會在泰國加快生產產能布局，目標讓泰國廠先轉虧為盈，同時，敬鵬主管指出，在目前的疫情解封同時，台灣敬鵬已對泰國廠完成 3 億泰銖的現金增資，在人員進出便利性增加後，可望依需求進行泰國廠的產能加以擴充。

目前包括定穎 (3715-TW)、華通 (2313-TW) 及欣興 (3037-TW) 都確定對泰國投資設廠，而包括敬鵬及競國 (6108-TW) 原在泰國已有設廠提供產能的 PCB 廠，則陸續對泰國廠現增，提升競爭力。

敬鵬 2022 年營收 175.82 億元，毛利率 8.56%，年增 2.34 個百分點，稅後純益 4.97 億元，創 4 年新高，年增 47.02%，每股純益 1.25 元，就產品應用別來看，汽車板占 80%、工業用占 8%、網通類占 8%、消費電子占 3%。