一元素上半年EPS 0.06元 估FPGA EDA需求轉強

FPGA 設計業者一元素 (6842-TW) 公布上半年財報，稅後純益 110 萬元，每股稅後純益 0.06 元；一元素指出，營收成長但獲利較去年低的主因為匯兌損失所致，但受惠 FPGA EDA 需求持續攀升，預計下半年需求轉強。

一元素 7 月營收 0.35 億元，年減 25.28%，累計前 7 月營收 3.92 億元，年增 5.11%；一元素表示，隨著近來 FPGA EDA 晶片設計驗證平台出貨量增加，帶來 FPGA EDA 晶片設計驗證平台在全球設計、製造以及台灣的技術支援服務穩定的營收。

一元素為全球最大的 EDA 業者新思科技 (Synopsys) 的合作夥伴，由於 FPGA EDA 晶片設計驗證平台技術門檻高，競爭者相對少，也在市場上佔有獨特優勢，目前是新思科技在台灣學校及新創公司的獨家代理商。

一元素與新思日前舉辦第 34 屆 VLSI(超大型積體電路設計暨計算機輔助設計技術研討會)，雙方攜手協助國內大學及新創公司建立 FPGA 的系統晶片實驗室；雙方合作的 HAPS 大學計畫將有助一元素 EDA 銷售，帶來營運動能。

一元素表示，公司除了提供新思科技 HAPS 原型驗證解決方案外，今年也與清華大學教授馬席彬和成功大學敏求學院教授林偉棻合作開設「利用 Synopsys HAPS 進行 FPGA 原型設計」課程，也得到新思高度支持，希冀藉此培養更多優秀的 SoC 設計師。

一元素表示，FPGA 相較 ASIC(客製化 IC) 具有靈活性、可編程性和性能優勢，因此 FPGA 設計需求增加，加上 EDA 工具可協助開發單位確保設計製造品質 (TCAD)、驗證設計遵循製造要求 (DFM) 和確保整體產品可靠性，因此 FPGA EDA 的需求持續攀升。

根據 Mordor Intelligence 所做的研究指出，全球 FPGA 市場規模預計將從 2022 年的 69.581 億美元，成長至 2027 年的 117.518 億美元，年複合成長率 8.32%。

此外，由於 FPGA 資源和連接受限，對於大型 SoC 設計使用 FPGA 可能會遇到一些挑戰，雖然使用多個 FPGA 可以克服這些挑戰，但恐會導致多晶片設計和一些複雜問題，而 EDA 工具可有效解決這些問題中，提供開發單位多 FPGA 設計效率的解決方案。

一元素上半年營收 3.57 億元，年增 9.53%，毛利率 21.33%，稅後淨利 110 萬元，每股稅後純益 0.06 元，一元素指出，營收成長但獲利較去年低的主因為匯兌損失所致。