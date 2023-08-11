精元斥2.4億元赴越南設廠 最快一年後投產

筆電鍵盤大廠精元 (2387-TW) 因應客戶需求，斥資 2.4 億元赴越南設廠，預計 1-1.5 年後投產，另外也將投資約 1300 萬元在泰國租賃 Hub 倉。

精元為美系品牌供應鏈，跟隨代工廠客戶至越南設立廠房，預計本季開始展開建廠計畫，最快一年後完工開始投產，不過產能還在規劃中。泰國廠則會以建立 Hub 倉增加據點。

此外，精元也規劃投資在新加坡設立公司，投資金額約 2.4 億元。

展望後市，精元表示，目前筆電市況仍不明朗，客戶拉貨力道較為保守，力拚本季營運可以維持第二季水準，第四季能見度不高，還需要觀察。

精元第二季業內外皆美，單季營收 58.64 億元，季增 35.60%、年增 17.17%；毛利率 14.26%，季增 1.41 個百分點、年增 2.93 個百分點；營益率 7.09%，季增 3.2 個百分點、年增 3.11 個百分點；稅後純益 5.07 億元，季增 1611%、年增 116.36%，每股純益 2.63 元。

上半年營收 101.89 億元，年減 7.8%；毛利率 13.66%，年增 2.5 個百分點；營益率 5.73%，年增 2.07 個百分點；稅後純益 5.42 億元，年增 9.71%，每股純益 2.78 元。