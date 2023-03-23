一元素去年獲利年減7% 估今年重返成長

FPGA 設計服務業者一元素 (6842-TW) 今 (23) 日公佈去年財報，受產能吃緊影響 、FPGA 晶片缺貨，全年營收 7.98 億元，年減 21.96%，稅後純益 0.33 億元，年減 6.6%，每股稅後純益 1.67 元，但隨著缺貨情況逐步緩解，今年營收、獲利可望年增超過 2 成。

一元素表示，去年受晶圓廠高階製程產能吃緊，全球 FPGA 晶片供不應求，公司則以高毛利的高階整合方案為優先出貨產品，包括國防航太、IC 設計驗證平台與 Edge AI Computing 等利基型的 FPGA 設計服務較去年同期大幅增加。

此外，高毛利 EDA 晶片設計驗證平台銷售業績更較去年同期大增 71%，帶動去年毛利率達 23%，為歷史新高水準，年增 6 個百分點，預估隨 FPGA 供貨陸續恢復正常，加上今年新接獲高階應用方案，今年營收、獲利可望較去年成長 2 成以上。

細分產品線，一元素 FPGA 設計服務營收比重約 9 成，電子設計自動化 (EDA) 晶片設計驗證平台則約 1 成，其中，EDA 晶片設計驗證平台隨車用、5G、AI 應用需求湧入，銷售金額大增，年增 7 成以上。

展望全年，一元素看好，FPGA 晶片缺貨狀況逐步紓解，下游客戶訂單持續湧入，預估今年 FPGA 設計服務可望明顯回溫，EDA 驗證平台服務則持續成長；在新產品應用部份，包括 FPGA 金融科技交易加速平台、EDA 晶片設計驗證平台，以及無人機等今年業績可望明顯提升，均可望為公司營運再添成長動能。