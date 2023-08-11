美而快UR Living複合式商場 Q4開幕

服飾電商業者美而快 (5321-TW) 最新表示，因上半年 PCB 事業體虧損，且為更聚焦電商市場，處分子公司日翔軟板科技 40.7% 股權，處分價格 1.85 億元，預計本季底前處分完畢，屆時現金水位將更充沛，挹注第四季 UR Living 複合式實體商場開發。

美而快第二季合併營收 9.2 億元，年增 16.3%，主要是因電商事業體多角化經營奏效，三大業務包括商業品牌、生活選物、網紅品牌占整體營收比重均達約 30%，推升營業利益 8215 萬元，年增約 22%，稅後純益 5,195 萬元，每股純益 (EPS)1.29 元，較去年同期則相當。

累計上半年美而快合併營收 17.3 億元，其中，電商事業體營收達 15.1 億元，年增率 21.5%；而上半年營業利益 1.3 億元，稅後純益 9440 萬元，年增約 6.63%，EPS 2.35 元。

美而快預計第四季 UR Living 複合式商場開業，前期開發布局等作業需投入人力與物力產生管理費用，但後續複合式商場效益可期。

另外，因上半年 PCB 事業體虧損，美而快為使集團資源更聚焦發展電商核心事業，董事會已通過處分子公司日翔軟板科技 40.7% 股權，處分價格 1.85 億元，預計第三季底前處分完畢，屆時現金水位將更充沛，挹注 UR Living 複合式實體商場開發。