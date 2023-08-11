深夜大雷！恒大地產去年淨虧人民幣527億 已資不抵債

中國恒大地產周四（10 日）晚間連發多份報告，包括 2022 年和 2021 年年度審計報告，以及 2022 年半年度財報，數據顯示，恒大地產去年淨虧損人民幣（下同）逾 527 億元，已經資不抵債。

據《每日經濟新聞》報導，恒大地產的財報數據顯示，2022 年度淨虧損 527.20 億元，截至 2022 年 12 月 31 日，流動負債合計 1.6787 兆元，而公司貨幣資金（包括現金、約當現金及受限資金）總額為 91.73 億元。

恒大地產總負債 1.8338 兆元，總資產 1.4686 兆元，已資不抵債。報告顯示，截至 2022 年末，恆大地產擁有土地儲備 1.7 億平方公尺。

恒大地產說，2021 年受宏觀經濟環境、行業環境、融資環境等不利因素影響，陷入債務違約流動性困境；2022 年受諸多不確定因素影響，債務風險化解方案的進度不如預期，受流動性危機持續影響，2022 年持續虧損，已資不抵債，經營受到重大影響。

值得注意的是，會計師事務所為恒大地產出具無法表示意見的審計報告。

恆大地產並提出以下四大要點：

1. 集中全力推動復工復產和保交樓工作，爭取各地政府、上下游合作夥伴等各方的理解和支持。

2. 增強資產處置力道，努力盤活資金。

3. 精簡機構、調整人員和薪資結構，進一步節約成本。

4. 與境內外債權人溝通，聘請財務顧問評估公司情況，探索對所有利益相關方最優債務解決方案。