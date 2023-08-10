飯店指標營運熱！晶華旗下這3大飯店7月住房衝破8成

連鎖飯店龍頭晶華 (2707-TW) 今 (10) 日公布 7 月合併營收 5.42 億元，月增 2.3%，年增 15.55%，較 2019 年同期也成長 2.78%，晶華表示，包括台北晶華、太魯閣晶英和台南晶英 7 月住房率均衝上 80%，持續回歸的國際旅客，更推升台北晶華酒店的平均房價一舉突破 6000 元。

晶華指出，國際觀光商旅客群持續回流、國內餐飲需求仍舊暢旺，是兩股拉升成長的力道，集團旗下各酒店的住房和餐飲業績皆向上攀升。

其中，除了台北晶華，太魯閣晶英和台南晶英受惠暑假親子旅遊市場需求高漲，7 月住房率皆突破 80%，房價也領先當地市場，台北晶華酒店的平均房價已一舉突破 6000 元。

而晶華前 7 月的合併營收 38.83 億元，年增 32.43%，較 2019 年同期成長 3.60%。晶華說明，若排除達美樂和 Regent 營收，則較 2019 年同期成長 18.32%，無論是 7 月單月、或是前 7 月的累計營收，已連 7 個月創下同期新高。

展望後市，8 月仍是餐飲旅遊消費旺季，晶華各酒店正把握暑假推出各式住宿專案搶市。

另一方面，台北晶華和台南晶英也提前展開月餅禮盒預購，積極於各大企業公司行號進行推廣。