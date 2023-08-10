財報營收亮眼股 盤跌時脫穎而出！

台股今日跌破季線，上市櫃類股幾乎全面齊跌，恰逢近期是 7 月營收及 Q2 財報公布期間，業績表現優於市場預期者便有機會獲得更多關注，同時表現抗跌。而若整體股市持續走弱，個股要連續逆勢抗跌的確不容易，這反而成了績優股受盤勢壓抑回檔後的逢低留意機會。

以營收創高的 6223 旺矽為例，在其 8/8 公布 7 月營收 7.01 億元，年增 10.53%，月增 6.78%，首次突破 7 億元大關後，隔天股價即向上開高反應利多；而因為大盤處於修正反彈階段，營收創高但非爆發性成長，非營運重大利多的情況下，難免漲勢延續力有限，因此短期反應營收利多大致完畢後，8/10 即在大盤拖累下跌破月線支撐。

以此情況為例，事前卡位營收結果或是等待後續逢低進場機會，是筆者認為較佳的投資選擇。因旺矽在 Q2 營收即創下單季新高，若營運進入旺季或產品需求正在成長，通常可預期後續幾個月仍有機會再創下單季高峰。而目前產業狀況因高階晶片測試需求增加，以及產品更替速度加快，帶動旺矽探針卡業務成長，可看到約從 2021 年來旺矽營運維持穩健成長趨勢，且今明年高機率延續下去。

此外，與同業的營運比較、股價相對強弱勢比較，都是可以切入觀察的方向。

旺矽上半年營收年增 5.34%，對比 6510 精測上半年營收年減 29.53%、6515 穎崴年增 8.98%，表現算不差；7 月份營收部分精測月減 0.28%、穎崴月減 3 成，短期營運表現以旺矽最具吸引力。

股價型態部分，旺矽於營收公布前處於創波段新高後回測月線偏多整理階段；精測及穎崴都是短波段持續修正走空，醞釀創近期相對低點的弱勢表現。

從產業角度來看，探針卡應用在半導體晶圓測試上，市況會隨著晶圓需求而波動；除了旺矽表現穩健外，精測今年在消費性市場疲弱下表現不理想、穎崴也還需要等待 AI 趨勢帶動之 GPU 出貨放量，兩者皆是明年強勁成長可期但今年較差的企業，而此類標的近期台股市場主要修正的一塊。

綜合評估來看，未來一段時間具有高成長特性但股價已經過拉抬後修正，甚至變成資金優先抽出的方向，股價通常還需時間消化籌碼並等待營運回溫；反之營運穩健，股價表現抗跌之標的，便是在震盪過程中較有機會成為資金避風港的首選。

（撰文者：永誠資產管理處 分析師 江太壹）

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