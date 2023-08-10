AI股全面性的拉回，加碼點浮現了嗎?台股有機會先蹲後跳嗎?下半年有機會接棒的政策股，該鎖定哪些方向?

美股收黑，AI 指標股美超微，本季財測不如預期，AI 股失去信心，電子、傳產回檔，台股同步修正，終場下跌 236.24 點，收在 16634.70 點，成交量 3480.53 億元。

看一下三大法人: 外資賣超 109.65 億元，自營商同步提款 136.43 億元，為連 8 賣，投信不離棄買超 20.17 億元，為連 6 買，買超金額達 144 億元；三大法人合計賣超 225.9 億元。

台股早盤跳空跌破季線支撐，指數震盪走低，雖然如此，今天的回檔卻未爆出巨量，視為漲多的回檔，加上投信在此加碼六天，買超 144 億元，也暗示 Q3 作帳行情，已開始逢低布局，加上 MSCI 本周五將調整權重，儘管近期台股拉回整理，但距離上次宣佈權重至今，近一季漲幅仍逼近一成，使得台股市值佔亞太國家權重小幅提升，因此預估本次權重調升機率大；若本次 MSCI 調升權重，將有利重催台股資金動能，八、九月不少個股進行除權息，預期將有資金挹注活水，

加上近期 AI 股價漲急跌，消化漲幅過大的獲利賣盤以及清洗追價買盤後的籌碼沈澱的換手，在年底前在政策利多、股市銀彈逢低接手意願提升下，台股有機會在此【先蹲後跳】，選股將重於選市。

個股方面，(2330-TW)台積電，7 月營收是今年以來單月第二好的佳績，1776 億元，月增 13%；有機會使大盤止穩反彈，重返季線；回檔重心還是在 AI 上面，AI 指標股 (2382-TW) 廣達，重挫跌停，因 7 月營收雙衰退，年減 32.88%，使得 AI 股今天又出現多殺多， (2376-TW)技嘉 、(3661-TW)世芯 - KY 陸續打入跌停作收； (3231-TW)緯創，跌逾半根停板， (3443-TW)創意，也下跌 6%，半導體族群、IP 族群賣壓調節下拖累股價翻黑，強勢族群，網通族群相對抗跌，(6285-TW)啟碁，7 月營收 94.17 億元，創歷史第四高，智易(3596-TW)，7 月單月、累計營收創同期高 下半年將優於上半年，投信近期有所著墨，股價相對抗跌。由此也驗證我們先前一在地強調，7 月營收及 Q2 財報的好壞，將決定股價強弱的關鍵。

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