鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過10.99億美元，DODO(DODO)24小時漲幅達21.4%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格29,640美元，24小時漲跌幅-0.57%；以太幣(ETH)現報價格1,856.83美元，24小時漲跌幅-0.01%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達10.99億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達3.33億美元；瑞波幣(XRP)24小時成交量達2.86億美元。

24小時漲幅：DODO(DODO)24小時漲幅21.4%；Maverick Protocol(MAV)24小時漲幅4.61%；Worldcoin(WLD)24小時漲幅5.39%。

24小時跌幅：Aptos(APT)24小時跌幅12.2%；Stargate Finance(STG)24小時跌幅14.5%；Akropolis(AKRO)24小時跌幅10.8%。

近一週漲幅：Worldcoin(WLD)近一週漲幅21.1%；Auction(AUCTION)近一週漲幅18%；可汗幣(KNC)近一週漲幅10.3%。

近一週跌幅：Yield Guild Games(YGG)近一週跌幅60.3%；Akropolis(AKRO)近一週跌幅27.6%；DODO(DODO)近一週跌幅24.4%。

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