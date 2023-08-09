女股神：SEC可望一口氣批准數檔比特幣現貨ETF

被譽為「女股神」的方舟投資執行長伍德 (Cathie Wood) 認為，美國證券交易委員會 (SEC) 可能一次批准好幾檔比特幣現貨 ETF 上市，將為比特幣創造利多環境。

方舟今年 4 月重新提交比特幣現貨 ETF 的申請，遞件時間早於貝萊德 (BlackRock) 以及之後的富達 (Fidelity)、景順 (Invesco) 等資產管理巨頭，一度被視為有機會搶得先機。

伍德 6 月也曾說，比起貝萊德等機構，方舟有申請時間上的優勢，有機會成為第一家獲准推出比特幣現貨 ETF 的公司。不過她周二 (8 日) 接受彭博電視訪問改口說，她如今認為，SEC 可能「同時批准多檔上市」，以幫助平衡競爭環境。

伍德說：「我認為，如果 SEC 將批准某個比特幣現貨 ETF，那可能會一次批准多檔，而不會只有一檔。」她還曾在 7 月中旬時預言，比特幣將上看 150 萬美元。

彭博 ETF 分析師 James Seyffart 認同伍德的看法，他認為對 SEC 來說，「阻力最小的路徑」是在灰度 (Greyscale) 贏得與 SEC 的訴訟後，SEC 同時批准現有的 8 檔申請，以及灰度旗下比特幣信託基金 (GBTC) 朝比特幣現貨 ETF 的轉型。

Seyffart 指的是灰度與 SEC 就 GBTC 轉型成比特幣現貨 ETF 所展開的法律攻防戰。

針對方舟的比特幣現貨 ETF 申請，SEC 必須在 8 月 13 日以前決定批准、駁回，或是延後公布審查結果。雖然伍德認為延期的機率較高，但 SEC 最晚只能延到明年 1 月的最終截止日。

美國在去年 10 月正式放行比特幣期貨 ETF，並在今年 6 月批准首檔槓桿型比特幣期貨 ETF 上市，但迄今並未向比特幣現貨 ETF 申請案點頭。目前已提交申請的基金公司包括貝萊德、富達 (Fidelity)、VanEck、景順 (Invesco)、Valkyrie、WisdomTree、Bitwise 和方舟。

比特幣自 7 月中旬衝上 31800 美元、創去年 5 月新高之後，保持狹幅波動已有一段時間，直到周二開始扭轉頹勢，短暫突破 3 萬美元整數關卡，可能和有聯準會 (Fed) 官員暗示升息周期將結束，加上中國疲軟的貿易數據後，全球公債殖利率普遍下滑有關。

截稿前，比特幣暫報 29730.33 美元。