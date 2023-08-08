OKX成為新加坡TOKEN2049峰會的冠名贊助商及主要演講嘉賓

8 月 7 日，全球領先的加密資產交易所和 Web3 科技公司 OKX 宣佈成為亞洲首屈一指的 Web3 加密貨幣峰會「TOKEN2049」的冠名贊助商以及主要演講嘉賓。

TOKEN2049 將於 2023 年 9 月 13 日至 14 日在新加坡舉行，預計將迎來超過 10,000 名與會者，或成為今年規模最大的 Web3 活動。

OKX 總裁 Hong、OKX 首席營銷官 Haider Rafique 以及 OKX 全球首席商務官 Lennix Lai 已確認受邀出席並發表演講。此外，兩位傑出的 OKX 大使 F1 車手 Daniel Ricciardo 和奧運會單板滑雪選手 Scotty James、以及 OKX 首席營銷官 Haider Rafiqu 也將在會議第一天一起受邀參加 TOKEN2049 的爐邊對話。

F1 車手 Daniel Ricciardo(左)、奧運會單板滑雪選手 Scotty James(右)。(圖: OKX)

OKX 總裁 Hong 表示：“TOKEN2049 新加坡是一個讓行業團結起來的好機會，倡導讓加密貨幣惠及更多最需要它的人群。隨著我們從中心化信任系統到去中心化信任系統的轉變，此次會議是讓我們分享 OKX 如何在亞洲及其他地區進一步推廣加密行業應用願景的重要和有趣的方式。”

OKX 首席營銷官 Haider Rafique：“這是我們連續第二年將 TOKEN2049 和新加坡大獎賽結合起來，是把加密行業和 F1 球迷聚集在一起的良好開端。今年我們透過最新的 “The System Needs a Rewrite” 活動，幫助人們看到 Web3 的未來，而新加坡是我們發力的主要場所，Daniel Ricciardo、Scotty James 和我還可能將在本次大會的爐邊對話中給與會者一個驚喜。”

OKX 全球首席商務官 Lennix Lai 表示：“新加坡是將 TOKEN2049 的各種 Web3 創新者聚集在一起的理想場所，這些人都在為行業發展奠定良好基礎的層面發揮著重要作用。我期待在本次大會上討論關於新加坡監管格局如何演變、以及 Web3 公司如何透過加強透明度、安全性和合規性來與使用者和監管機構建立信任等主題時做出貢獻。”

關於 OKX

OKX 是全球領先的加密貨幣交易所和 Web3 科技公司。OKX 以提供速度與可靠性兼備的加密貨幣交易應用程式，深受全球超五千萬用戶信任。

OKX 與英超冠軍曼城（Manchester City F.C.）、邁凱輪 F1 車隊（McLaren F1 Team）、奧運會單板滑雪選手 Scotty James 以及 F1 車手 Daniel Ricciardo 緊密合作，希望透過全新的互動方式增強粉絲體驗。此外，OKX 亦是翠貝卡電影節（Tribeca Festival）的頂級合作伙伴，致力吸引更多創作者進入 Web3 領域。

除 OKX 交易所服務外，OKX 最新推出 OKX Web3 錢包服務，旨在為使用者提供探索 DeFi、NFT、DEX、GameFi 等的一站式 Web3 入口。

OKX 致力於提高透明度和安全性，並每月定期釋出儲備金證明報告。欲瞭解更多關於 OKX 的資訊，請下載我們的應用程式或訪問: okx.com

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