全球米價逼近12年高點 專家示警未來恐再漲

聯合國糧食及農業組織 (FAO) 表示，印度出口禁令再加上可能影響生產的惡劣天氣，使稻米價格飆升至近 12 年來最高水平，專家甚至警告未來恐怕還會更高。

糧農組織公布，7 月稻米價格指數上漲 2.8%，至 129.7 點，且該指數較去年同期成長 19.7%，是 2011 年 9 月以來最高，其中又以泰國的米價漲幅最大。

報告指出，對聖嬰現象 (El Nino) 影響稻米生產的潛在擔憂，為米價提供進一步支撐，因降雨不足導致越南夏秋收成中斷的情況，也是支撐米價的因素之一。

作為全球最大稻米出口國，印度 7 月 20 日宣布禁止出口非巴斯馬蒂白米 (non-basmati white rice)，以穩定國內糧價。

印度在全球稻米出貨總量的占比超過 40%。糧農組織表示，即使這項禁令只對印度出口總量造成一部分影響，仍引發對全球糧食安全的嚴重擔憂。

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 資深分析師 Oscar Tjakra 向 CNBC 表示，他認為 8 月的糧農組織稻米價格指數很可能會比 7 月還要高。

他說，在印度頒布非巴斯馬蒂白米出口禁令的同時，全球主要稻米供應商的季節性庫存仍偏低，尤其是亞洲供應商，一旦其他國家效仿印度實施出口限制，米價恐將進一步飆升。

國際馬鈴薯中心 (International Potato Center) 的亞洲地區主任 Samarendu Mohanty 指出，若進口國為了糧食安全而試圖囤積稻米，且出口國實施出口限制，價格可能還會更高。

此外，聖嬰現象恐將進一步加劇泰國、巴基斯坦和越南等亞洲主要稻米出口國的生產風險。Tjakra 認為在未來幾個月，全球稻米價格走勢取決於聖嬰現象的影響。

作為全球第二大稻米生產國，泰國因面臨缺水危機，目前正在鼓勵農民減少種植水稻，以節省用水。