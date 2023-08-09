外資大買華航近3萬張 再加碼AI指標股

台股今 (9) 日震盪收低，終場下跌 6.13 點，收在 16870.94 點，再度回測季線支撐。外資大買華航 2.9 萬張，再加碼 AI 指標股，緯創、光寶科、英業達、仁寶、廣達同獲青睞。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資翻多買超 31.56 億元，自營商賣超 64.55 億元，為連 7 賣，投信買超 44.26 億元，為連 5 買；三大法人合計買超 11.26 億元。
外資大買權值股，敲進華航 (2610-TW)2.9 萬張，其他獲青睞的大多為電子權值股，買超緯創(3231-TW)1.5 萬張、光寶科(2301-TW) 超過 9500 張、欣興 (3037-TW) 逾 7800 張，毅嘉(2402-TW)、仁寶(2324-TW)、英業達(2356-TW)、廣達(2382-TW)、鴻海(2317-TW)、友達(2409-TW)、群創(3481-TW)、金寶(2312-TW)，買超張數都超過 3000 張。
外資也買超金融股，敲進永豐金 (2890-TW)2 萬張，元大金(2885-TW) 超過 5000 張，開發金 (2883-TW)、第一金(2892-TW) 各超過 4000 張。
外資賣超方面，出脫華新 (1605-TW) 超過 8000 張，聯電 (2303-TW) 逾 6000 張，國泰金 (2882-TW)、彩晶(6116-TW)、大同(2371-TW)、大成鋼(2027-TW)、聯詠(3034-TW)、健鼎(3044-TW) 同遭調節；ETF 包括國泰永續高股息、復華台灣科技優息、富邦特選高股息也是外資出脫標的。