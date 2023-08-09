即使票價成本持續上揚 也難抑制國際旅遊風潮

即使經濟存在不確定性且家庭儲蓄不斷減少，但後疫情的旅遊熱潮以及隨之而來的高票價，直至明年都沒有放緩的跡象。

就算人們對消費者還會繼續沉迷多久仍存疑問，但航空公司、酒店和分析師表示，旅遊仍然是優先選擇，而不是像過去幾年那種「有也不錯」的感覺。

根據國際航空運輸協會 (IATA) 的數據，今年國際旅遊達到疫情前水平的 90% 左右。雖然氣溫飆升，但前往氣候涼爽的南歐遊客帶動這波反彈，其中包括大批飛往海外的美國遊客。

戰略諮詢公司 L.E.K. Consulting 資深合夥人麥科恩 (Dan McKone) 表示：「疫情爆發後，許多人重新調整了自己的優先事項，並把重點放在旅遊上。」

旅遊科技公司艾瑪迪斯 (Amadeus) 表示，這種願望明年甚至可能會加強。該公司最近的調查顯示，47% 受訪者表示，出國旅遊是 2023 年和 2024 年高度優先的可自由支配支出類別；而前一年的比率為 42%。艾瑪迪斯對來自英國、法國、美國、德國和新加坡的旅客進行抽樣調查。

這些趨勢提振了旅遊公司的財報收益。皇家加勒比 (RCL-US) 等遊輪業者最近幾周公布了創紀錄的業績。旅遊業者 Booking Holdings (BKNG-US) 和 Airbnb (ABNB-US) 營收分別成長 27% 和 18%；航空公司達美航空 (DAL-US) 和酒店巨頭萬豪國際集團預測未來需求強勁。

德國漢莎航空表示，目前今年底前的訂位量超過疫情前水平的 90%，由夏季持續到 10 月。美國聯合航空 (UAL-US) 將於今年秋季擴大太平洋航線站點，新增飛往馬尼拉、香港、台北和東京的航班。

穆迪投資者服務公司周二 (8 日) 表示，總體而言，預計 2023 年全球客運需求將同比成長 22%，2024 年將同比成長 6%。自疫情爆發以來，票價在某些情況下上漲兩位數，但不太可能暴跌。

廉航 Wizz Air CEO 瓦拉迪 (Jozsef Varadi) 指出，「每個人都根據需求定價，這是基本的經濟方程式。」「我們身處高投入成本環境。因此這給定價帶來了壓力。」

線上旅行社 Hopper 首席經濟學家伯格 (Hayley Berg) 表示，預計今年秋天前往歐洲和亞洲的機票價格不會大幅下降。她預計長程國際航線的機票價格將保持在高位，直到供應超過疫情前水平、需求正常化以及航空燃油價格進一步下降。

相對被犧牲的是美國國內旅遊，因為疫情檢測限制的結束釋放出美國人被壓抑的海外度假需求。

Booking Holdings CEO 福格爾 (Glenn Fogel) 表示：「許多在今年一早就表示，『注意了，我要進行一直想做的國際旅遊』。這導致歐洲出現很多美國人擁擠的地方。」

美國國家旅行和旅遊辦公室 (NTTO) 的數據顯示，5 月前往美國的國際入境遊客量同比成長 26%，達到 537 萬人次，但仍較 2019 年 5 月疫情前遊客量低 20% 左右。

根據旅行訂位軟體 Hopper 的數據，目前美國國內平均往返機票為 246 美元，較 2022 年下降 8%。

高管們表示，由於供應不足，美國酒店客房可能會變得更加昂貴，但需求疲軟可能會緩解這種影響。

萬豪財務長奧伯格 (Kathleen Oberg) 表示：「國際旅遊的成長預計將繼續高於美國和加拿大，這兩個國家將回歸更正常的季節性模式。」

展望未來，英國航空的母公司 IAG 等一些航空集團表示，尚不清楚需求能否持續。分析師表示，如果通膨未能放緩，消費者儲蓄減少可能會導致支出下滑。