〈譜瑞法說〉Q3營收季增3-14% 明年USB4需求更強

IC 設計業者譜瑞 - KY(4966-TW) 今 (9) 日召開法說會，董事長趙捷指出，第三季受惠高速介面需求增加，營收將較上季成長，季增 3-14%，且看好第二代 USB4 Retimer 產品已導入明年最新筆電機種，需求將比今年更強勁。

譜瑞 - KY 預估，第三季營收約 1.07-1.19 億美元，季增 3-14%，毛利率 43-47%，與上季相當，合併營業費用約 3000-3300 萬美元。

細分產品線，趙捷表示，現階段高速傳輸介面營收比重已超過 40%，第三季受惠客戶拉貨力道增加，主要成長動能將來自高速傳輸介面，DP 產品如時序控制器 (T-CON) 需求則沒有那麼強勁。

譜瑞 - KY 近期也推出第二代 USB4 Retimer，並切入超微 (AMD-US) 與高通 (QCOM-US) 兩大平台，看好明年高階筆電機種至少會有一個接口採用 USB4，將催生更多 USB4 Retimer 需求，且除了在筆電滲透率提升外，其他應用也會陸續採用。

針對同業競爭，趙捷認為，現在 USB4 市場仍由譜瑞 - KY 主導，主要 PC 客戶的熱銷機種都採用自家 Retimer 解決方案，目前在客戶端尚未看到同業蹤跡。

展望 2024 年，趙捷看好，由於 2020 與 2021 年間有一波換機潮，歷經三到四年後，不論是消費性、商用型 PC 都將迎來一波換機潮，公司也正面看待，預期將推升 USB4 Retimer 出貨成長。

另外，譜瑞 - KY 先前已出貨 OLED T-CON 給所有一線客戶，用在筆電、平板等智慧裝置，預期明年開始將出貨更多 AMOLED T-CON，加上其裸晶 (Die) 尺寸大、單價也高，有助營收表現。