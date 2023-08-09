〈陸港盤後〉中國7月CPI降0.3% 通縮跡象顯現 A股市場走低

中國 A 股市場三大指數周三（9 日）收盤齊跌，滬指跌 0.49%，中國 6 月消費者物價指數（CPI）回落至零後，最新數據顯示，7 月 CPI 下降 0.3%，顯現通縮跡象。

滬指周三跌 0.49% 報 3,244.49 點，深成指跌 0.53% 報 11,039.45 點，創業板指跌 0.01% 報 2,228.73 點；兩市成交額合計人民幣 7,366 億元，「北向資金」淨流出 13.32 億元。

媒體、旅遊餐飲、汽車、燃氣、農業、有色、電力、半導體等族群走低，煤炭、石油、券商、釀酒等類股下挫。

香港恒生指數周三收盤漲 0.32% 報 19,246.03 點，恒生科技指數跌 0.01% 報 4,373.71 點。

中國國家統計局周三表示，7 月 CPI 年降 0.3%，為 2021 年 1 月以來最低水準。7 月 PPI 降 4.4%，連續第 10 個月下降，但降幅比 6 月的 5.4% 小。這是 2020 年 11 月以來 CPI 與 PPI 同步下降。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟說，7 月居民消費需求持續恢復，與 6 月相比，CPI 由降轉升，但受去年同期基期較高影響，CPI 有所回落。扣除食品和能源價格的核心 CPI 明顯回升，較一年前攀升 0.8%，漲幅較 6 月擴大 0.4 個百分點。

《彭博》則報導，中國正經歷罕見物價下跌，消費者和企業需求在第 1 季爆發後減弱。 房地產市場長期低迷、出口需求降溫，且消費者支出偏低拖累經濟復甦。

摩根士丹利首席中國經濟學家邢自強說：「中國肯定陷入通縮，問題是通縮會持續多久，這得看決策官員－－他們是否會採取協調一致的財政與貨幣寬鬆政策。」

邢自強進一步表示：「他們需要加速所有政府支出，提高政府債務，並採取協調一致的貨幣和財政寬鬆政策，以避免債務通縮陷阱。」

儘管通縮增強中國央行擴大貨幣刺激措施的理由，但央行官員也面臨一些制約，例如人民幣貶值、債務增加。經濟學家預料，央行在年底前可能會採取溫和措施，以放寬貨幣政策。