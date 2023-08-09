〈貴金屬盤後〉投資人湧入美元避險 黃金連二黑

黃金期貨周二 (8 日) 再度收黑，中國發布令人失望的貿易數據，加上信評機構調降美國 10 家中小銀行信評、並警告大型銀行信評也有遭降的風險之後，投資人湧入美元避險，進而打壓貴金屬行情。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤下跌 10.10 美元或 0.5%，報每盎司 1959.90 美元。

中國周二公布 7 月貿易數據，出口年減 14.5%、進口下滑 12.4%，萎縮幅度都超過市場預期，出口更寫下 2020 年 2 月疫情爆發迄今最大降幅。

同時，穆迪 (Moody’s) 將美國幾家大型銀行列入降評觀察名單，也調降多家中小銀行信評，加上優比速 (UPS-US) 調降全年財測，都加深了市場的風險規避情緒，並促使投資人轉進美元和債券。

ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.5% 至 102.53，使海外投資人買進美元計價的黃金時，成本變高。10 年期美債殖利率下降 5 個基點至 4.035%，代表持有黃金這類不貲息資產的機會成本下降。

OANDA 美國資深市場分析師 Edward Moya 說：「對全球經濟成長前景和其可能比人們預期更大幅減弱的擔憂，帶動資金湧入美元。」

投資人焦點全放在周四公布的 7 月消費者物價指數 (CPI) 上，路透訪調的分析師預估，美國 7 月 CPI 年增幅可能略加速至 3.3%，核心物價增速則可能維持在 4.8%。

Moya 說：「美國通膨報告雖然重要，但 8 月的 CPI 比 7 月更重要，這代表我們可能看到黃金在短期內有些波動。」

和黃金市場低迷氣氛相呼應的是，全球最大黃金 ETF「SPDR 黃金信託」的部位，周一降到五個月低點。

Saxo Bank 大宗商品策略主管 Ole Hansen 說：「儘管各國央行上半年的黃金需求創下歷史紀錄，期貨和 ETF 的交易員和投資人仍然對黃金的上漲潛能有所遲疑。」

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