雲品獲亞果遊艇委託經營案 明年Q1試營運

連鎖餐飲宴會業者雲品 (2748-TW) 今 (26) 日宣布，與亞果遊艇 (7566-TW) 正式簽約，將受理委託經營台南安平亞果遊艇城黃金會所的餐廳和宴會場域，預計明年第一季試營運。

雲品說明，雙方合作主要是採永續旅遊、海洋生活、在地精緻化和服務國際化的理念，也可藉此擴大雙方在觀光市場的市占和品牌能見度。

台南安平亞果遊艇城的餐廳取名「亞果薈 managed by 君品 Collection」中餐廳，室內與戶外座位共設有 148 個座位，內裝以古典建築的幾何理性、精巧工藝和裝飾主義發想規劃，運用穹頂、哥德式和拱肋三大元素，布置空間、家具和工藝品等。

而宴會廳設有約 200 人座位，空間設計則以安平港風與浪花交織為主軸。

雲品總經理丁原偉表示，看好古都旺盛的觀光和餐飲消費實力，將持續深耕台南。

亞果遊艇委託經營案為雲品在全台第 11 個委託經營案，也是繼安平區馬雅各長青公園附近的「宜樂安平」委託籌備案後，在台南第 2 個委託經營據點。

丁原偉指出，除了餐廳和宴會，未來不排除運用碼頭和遊艇的規劃，進行前所未見的創新餐飲服務與體驗。

亞果遊艇總經理唐玉書表示，此次強強聯手，與連續五屆獲米其林三星殊榮的君品 Collection 團隊合作，可望共同打造台灣海洋休憩產業的新商機。

另外，日月潭雲品溫泉酒店歷時 5 個月斥資上億進行大型裝修工程，已陸續啟用，預計 7 月 25 日正式開幕，雲品說明，此次以「齊物論」核心價值傳達永續和生態多樣性，包括大廳設置二處巨型生態缸裝置藝術、來自瑞士的頂級芳療品牌 THE SPA By VALMONT 也首次進駐直營，7 月底托斯卡尼風格的花園造型行政酒廊「雲水」將亮相。

日月潭雲品將酒店空間定位為藝術平台和永續跨界的展演空間，巨型生態缸裝置藝術由辜嚴倬雲植物保種中心結合顧問團隊共同規劃打造，其中，「花染木」運用「秋海棠」為主角，將原生、瀕危的 19 種秋海棠物種移植至此，而「石倚煙」正在趕工中，將置放珍稀苔蘚，展現雲品的永續精神。