立國旅新標竿！雲品烏來別墅住一晚最高要價3.8萬元

雲品 (2748-TW) 今 (20) 日宣布，受理委託經營的新北市烏來紅河谷溫泉別墅將命名為「蘇卡利 ‧ 漫活 (Sokali‧Maho)」，目前以生態工法低度開發方式興建中，即日起受理預約參觀，雙人住宿溫泉客房 1 晚定價 18000-38000 元間，為頂級國旅樹立另一新標竿，將於明年第二季正式開幕。

圖：雲品提供。

雲品說明，蘇卡利漫活是以當地泰雅族族語地名古稱來命名，未來在申請民宿執照和溫泉水相關執照後，投入營運，定價每晚 18000-38000 元間，

蘇卡利漫活溫泉連棟別墅共規劃 7 間客房，預計以民宿執照營運，並設有餐飲附屬設施和戶外餐飲 200 席。

雲品指出，建物保留南勢溪原始山稜線景觀，客房均設有高坪數的起居與臥室空間，並均提供烏來弱鹼性碳酸氫鈉泉，其中 3 間客房更擁有露天溫泉風呂。

由於此地為泰雅族棲地之一，而泰雅部落習俗是，當小米收割結束後，會舉行饗宴祭典稱為「Maho」，因此，雲品希望以此命名，代表尊重當地、傳承文化的方式在加九寮地區承攬旅宿和附屬服務。

雲品總經理丁原偉進一步表示，目前受理的委託經營案共有五大類型，分別為星級酒店委託經營管理、宴會暨餐飲事業、頂級民宿經營管理、永續園區營運管理、豪宅銷售延伸服務管理等。

而在疫後觀光餐飲業的強勁復甦下，有許多對於永續、環保和文化藝術經營理念的業主，正與雲品積極洽談委託經營，全台共有 10 處案源討論中。

雲品現已有 10 處委託管理據點，包括雲品酒店杭州、翰品酒店新莊宴會廳、新北淡水嘉廬、桃園皇家薇庭、台東紅葉谷綠能溫泉園區、台中蘭克斯特、烏來蘇卡利 ‧ 漫活、台南市安平區宴會籌備、茹曦酒店餐飲事業，以及台中水湳圓觀。