【量大強漲股整理】AI股加碼點浮現了嗎?選舉行情正式啟動下該如何教挑選

台股今 (8) 日一度突破萬七後，電子權值股走勢疲軟，指數開高走低，終場下跌 118.93 點，收在 16877.07 點，成交量 3734.6 億元。

看一下三大法人: 外資賣超 193 億元，自營商同步提款 75.92 億元，投信獨自挺台股買超 34.35 億元；三大法人合計賣超 234.57 億元。

台股今日開盤直衝 17043 點、闖關萬七關不成，直接翻黑回測季線，一度下探至 16812 點，高低點相差達 230 點，權值股 (2330-TW) 台積電、(2454-TW) 聯發科出現反壓，成交量較昨日來的大；大盤三日內回測季線兩次，下檔季線上揚，出現強勁的支撐力道，投信近四日回頭加碼、合計買超於逾 80 億元，第三季作帳行情展開布局；本周五 8/11 MSCI 上調台股權重機率大，加上 8、9 月份不少個股進行除權息與股息發放，以及年底選舉政策利多，股市銀彈逢低接手意願提升，市場還是樂觀看待台股。

個股方面，電子權值股普遍疲軟， (2330-TW) 台積電震盪走低，終場下跌逾 1%，(2454-TW) 聯發科失守 700 元價位，跌幅超過 2%，AI 概念股走勢分歧，(6669-TW) 緯穎，第二季稅後純益 26.16 億元，每股純益 14.96 元，優於市場預期，股價大漲逾 + 5% 半根停板，(3231-TW) 緯創人氣不墜，上漲超過 3%，(3661-TW) 世芯 - KY、(3324-TW) 雙鴻、(3017-TW) 奇鋐、(2368-TW) 金像電，表現不俗。

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