外資提款三檔AI概念股40億元 轉進加碼航運股

台股今 (8) 日開高走低，終場收 16877.07 點，下跌 118.93 點，成交量 3734.59 億元，三大法人賣超 234.56 億元，其中外資賣超 193 億元，大砍聯電、緯創、英業達三檔 AI 概念股近 6 萬張、提款金額 40 億元，資金轉向買超元大金與航運股。
三大法人僅投信站在多方，買超 34.34 億元，連 4 買；外資賣超 193 億元，自營商同步提款 75.91 億元，三大法人合計賣超 234.56 億元。
觀察外資今日操作，買超元大金 2.2 萬張最多，同步加碼國泰金 8374 張；其他聚焦航運股，包含長榮航 1.3 萬張、華航 1.1 萬張、長榮航太 7986 張、長榮 5958，另外華新也買超逾 6000 張。
外資電子股買超個股包括仁寶 9526 張、宏碁 7425 張、群創 6738 張、友達逾 5000 張。
外資賣超方面，調節多檔電子股，包含聯電 2.7 萬張、英業達 2.1 萬張、緯創 1.1 萬張，神達、華邦電、廣達、佳世達等，金融股永豐金、臺企銀也遭減碼共超過 2 萬張。
外資同步減少 ETF 持股，包含富邦特選高股息 30、復華台灣科技優息、元大高股息等。
投信買超前 10 名分別為永豐金、緯創、健鼎、中信金、兆豐金、英業達、中鋼、大聯大、聯電、旺宏；賣超前 10 名分別為士電、欣興、榮剛、光寶科、華星光、東元、家登、華擎、台半、創意。