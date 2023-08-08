英特爾今年來回升35% 季辛格近日加碼買股

英特爾 (INTC-US) 股價今年來回升 35%，儘管還沒有完全收復去年 49% 的失土，但執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 近日仍加碼買進股票，展現對自家公司的信心。

根據季辛格向美國證券交易所 (SEC) 申報的資料，在 7 月 31 日至 8 月 2 日期間，他以總計 25 萬美元買進 7100 股英特爾股價，每股均價為 35.20 美元。他透過信託持有 337219 股英特爾股票，另在個人帳戶還有 148489 股。

季辛格上次買進自家股票的時間點在 5 月，當時他以總額 25 萬美元買進 8200 股，均價為每股 30.41 美元。

季辛格也買進 Mobileye(MBLY-US) 股票，也就是英特爾最近剛分拆出去的自駕技術部門。身兼 Mobileye 懂事的他在 7 月 31 日以 100,391 美元買入 2650 股，均價為每股 37.88 美元，上回買股則是在去年 10 月剛分拆時。

去年最後兩個月，Mobileye 股價飆漲 67%，從首次公開發行 (IPO) 的每股 21 美元攀升至 35.06 美元，今年來再漲 8%。

英特爾最近計劃在波蘭設廠以提升晶片產量，但在人工智慧 (AI) 熱潮中，似乎仍處於落後。對此報導，英特爾並未置評。