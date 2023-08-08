〈台股盤中〉電子權值股洩氣萬七得而復失 力拚季線支撐

電子權值股洩氣打壓台股多頭，大盤今 (8) 日開高走低，短暫站上萬七後，指數翻黑重挫逾 180 點，失守萬七月線關卡，盤中靠航運、紡織、玻璃等傳產股力撐下，指數守住季線支撐。

美股四大指數收紅，但台股因電子權值股疲軟、金融股無力，大盤指數開高走低，指數早盤短暫站上 17000 點關卡後翻黑，盤中指數跌逾 180 點，低點下探至 16812 點，盤中跌幅收斂，但仍跌逾百點。

晶圓雙雄台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 盤中跌逾 1%，IC 設計指標股聯發科 (2454-TW) 盤中也重挫 1.8%；電子權值股臉綠，拖累半導體、IC 相關族群疲弱，威盛 (2388-TW) 盤中跌停，創意 (3443-TW)、智原 (3035-TW) 重挫逾 5%。

AI 族群漲跌互見，世芯 - KY(3661-TW) 盤中大漲逾 5%，緯創 (3231-TW) 盤中也有 3% 以上漲幅，樺漢 (6414-TW)、廣達 (2382-TW)、樺漢 (6414-TW)、研華 (2395-TW) 則在賣單調節下，拖累股價臉綠。

生技股也是賣壓狙擊對象，神隆 (1789-TW) 盤中跌逾 4%，承業醫 (4164-TW)、泰福 - KY(6541-TW)、全宇生技 - KY(4148-TW) 盤中也有 3% 以上跌幅。

航運族群相對有撐，長榮航太 (2645-TW) 盤中大漲逾 7%，航空雙雄華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW) 盤中漲幅逾 2% 以上；貨櫃三雄僅長榮 (2603-TW) 相對有撐，盤中漲逾 1%，陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 則在平盤上下震盪。

紡織股中指標股儒鴻 (1476-TW) 盤中漲近 4%、聚陽 (1477-TW)、南染 (1410-TW)、如興 (4414-TW) 盤中也有 1% 以上的漲幅，比起弱勢大盤，股價相對抗跌。

