〈貴金屬盤後〉Fed理事認為有必要進一步升息 黃金收黑

黃金期貨周一 (7 日) 收黑，聯準會 (Fed) 理事鮑曼 (Michele Bowman) 暗示可能需要進一步升息以抑制通膨，導致貴金屬價格走低，黃金收黑，白銀觸及約一個月低點。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤下跌 6.10 美元或 0.3%，報每盎司 1970 美元。

鮑曼周一在為「Fed Listens」準備的講稿中，大致重申她在周六的談話內容：她支持 7 月升息，理由是通膨仍居高不下。

ICE 美元指數 (DXY) 小漲不到 0.1% 至 102。10 年期美債殖利率上升 2 個基點至 4.07%。

Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 說：「美元指數和美債殖利率因此略為上揚，並導致黃金期貨略為走低。若本周出現低於市場預期的消費者物價指數 (CPI)，我們可能看到這些官員暫緩對升息的鷹派態度，進而讓金價穩定一些。」

紐約時報報導，Fed 第三把交椅、紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯 (John Williams) 周一說，他預期最快明年利率會開始走低。

黃金雖然是通膨避險工具，但對利率極為敏感，當利率上揚，持有黃金的機會成本也會相對增加。

本周焦點全在周四的 7 月 CPI 上，投資人希望從中找到更多研判利率前景的線索。6 月 CPI 宮不時，曾因通膨壓力降溫幅度超越市場預期，帶動美股大漲。

瑞銀分析師 Giovanni Staunovo 說：「我們希望趨勢顯示通膨降溫，讓 Fed 不必再升息。」

其他貴金屬普遍下跌，白銀下挫至約一個月低點，白金、鈀金也都走低。

不過 Intesa Sanpaolo 經濟學家 Daniela Corsini 說：「鈀金價格可能已經接近底部，因為在地緣政治緊張帶動下，供給風險可能再度浮現。」

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