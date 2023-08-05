〈能源盤後〉沙、俄延長減產 原油登今年高點 連6周上漲

因沙烏地阿拉伯和俄羅斯均將延長減產計畫實施期限，原油期貨價格周五 (4 日) 上漲至 2023 年高點，連續第六週上漲。

能源商品價格

9 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.27 美元或 1.6%，收每桶 82.82 美元，本周上漲 2.8%。

10 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 1.10 美元或 1.3%，報每桶 86.24 美元，本周上漲 2.2%。

9 月交割的汽油期貨價格上漲 0.7%，收每加侖 2.783 美元，本周下跌 3.6%。

9 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.4%，收每加侖 3.062 美元，本周大漲 3.8%。

9 月交割的天然氣期貨價格下跌 0.3%，收每百萬 Btu 2.557 美元，本周下跌 3.1%。

市場驅動力

WTI 和 Brent 均收登 4 月 12 日以來的最高點。原油周線上升，收復周三失地。周三大跌係因惠譽將美國主權債信評級自 AAA 下調至 AA+，削弱了市場情緒。

沙烏地阿拉伯周四表示，其減產 100 萬桶 / 日的計畫將延長至 9 月底，且減產行動還可能再延長或加深。消息公布後，油價重新站穩腳跟。

俄羅斯也表示原油出口量削減 30 萬桶 / 日的舉措將實施至 9 月底。

OPEC + 的聯合部長級監督委員會 (JMMC) 周五一如預期地建議，不變動 OPEC 的產量水準。

凱投宏觀大宗商品經濟學家 Edward Gardner 報告指出，OPEC+ 7 月實施現行的減產舉措迄今，Brent 每桶油價約上升 10 美元，而 OPEC + 內 10 成員國產量配額自 6 月的 2340 / 萬桶，下降至 7 月的 2260 萬桶，為沙國減產 100 萬桶 / 日計畫的主要結果。

Gardner 表示，因應 OPEC + 似乎致力於限制供應，Brent 年底價位預期達到每桶 85 美元，且今年下半年全球石油需求將年增 2%。

然而，他認為 Brent 油價不太可能向上突破每桶 85 美元價位，因為上半年全球庫存增加，應可彌補下半年的供應短缺。他指出美國庫存今年迄今仍在增加，以及中國似乎一直在儲存原油。

油田服務公司貝克休斯周五表示，本周美國石油鑽井平台數量減少 4 座，降至 525 座，較去年同期減少 73 座。