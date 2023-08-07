產品組合優化 界霖Q2純益跳增超過5倍 EPS 0.93元

功率導線架大廠界霖 (5285-TW) 今 (7) 日公布第二季財報，受惠「騰籠換鳥」效益顯現，整體產品組合轉向車用，毛利率、營益率與淨利率三率皆較上季成長，稅後純益達 0.95 億元，季增 534%，年減 44.98%，每股稅後純益 0.93 元。

展望後市，界霖已接獲眾多車用晶片業者開案，尤其是高毛利產品如 1200V 導線架、SiC IPM 模組新品等，都將在第四季、明年陸續進入量產，在產品組合持續優化下，下半年獲利可望再進一步攀升。

界霖第二季營收 12.57 億元，季減 2.03%，年減 25.29%，毛利率 14.14%，季增 1.95 個百分點，年減 4.04 個百分點，營益率 4.58%，季增 1.8 個百分點，年減 5.86 個百分點，稅後純益 0.95 億元，季增 534%，年減 44.98%，每股稅後純益 0.93 元。

界霖上半年營收 25.4 億元，年減 22.66%，毛利率 13.16%，年減 3.59 個百分點，營益率 3.67%，年減 5.31 個百分點，稅後純益 1.09 億元，年減 61.87%，每股稅後純益 1.07 元。

界霖也公布 7 月營收 4.58 億元，年減 17.87%，累計前 7 月營收 29.99 億元，年減 21.96%。