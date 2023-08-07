〈庫得發表新平台〉推出純電物流車底盤 掌握新一代主機板契機

庫得科技今 (7) 日發表國內首款的純電物流車底盤 X-Platform，包括宏碁 (2353-TW) 集團創辦人施振榮、和碩 (4938-TW) 集團童子賢與義隆 (2458-TW) 董事長葉儀晧等股東均到場支持；庫得科技董事長吳廣義指出，庫得結合台灣科技與汽車產業價值鏈，推出全新純電商用車平台，期望複製台灣過去在主機板時期茁壯，打造新世代的主機板。

除上述股東外，友達 (2409-TW)、大佳國際投資及創意庫也都現身記者會。

庫得科技總經理楊孜仁表示，公司專注底盤工程設計開發，具備三大關鍵要素，包括電動化底盤設計、系統整合還有 Package-Layout，透過過往台灣在主機板概念、垂直分工的精神與彈性的商業模式，掌握新一輪電動車契機。

展望未來，楊孜仁認為，主機板之於 PC 就像是底盤之於車輛，利用這個概念做為未來基礎，尤其是現階段電動車產業的供應鏈環境已逐步邁入成熟階段，庫得科技也希望結合台灣產業過去打下的基礎與 3C 經驗，加上自家整合技術，揉合在一起。

楊孜仁強調，庫得科技是開放的平台，希望在各個關鍵系統進行模組化，並發展 IP Design 的服務模式，透過結合授權生產、系統輸出的商業模式，實現「Design in Taiwan, Made in local.」的理念。

庫得科技的造車模式提升零部件模組化共用率，降低研發時間及開發費用，同時也催生出優秀的系統供應商，X-Platform 主要提供車身、車體打造廠更多的彈性及物流業品牌個性化及功能化的訂製空間，還可拓展不同的商業用途，包括小型客運巴士及多功能廂型車等。

施振榮 2011 年提出「電動車，台灣下一個電腦業」的願景，預言電動車將會帶動全球汽車產業生態的變化。如今，電動車市場成熟演進，施振榮看好，若能掌握此契機，循台灣科技業設計創新的精神，展現台灣具備設計電動車整車系統的關鍵能力，將為台灣的電動車產業帶來發展的新契機，供應全球市場所需。

施振榮強調，開放平台才能有效匯聚 ICT 產業及汽車產業的優勢，啟動電動車產業典範轉移；垂直分工則能將各自的優勢極大化，共創價值、平衡利益。庫得科技 X-Platform 將促進產業聚落的成形，齊力拓展國際市場。

吳廣義也指出，綠能及智慧運輸，不論在台灣或者全球商機無限，坦言儘管挑戰很大，但這就是機會。尤其台灣企業未來面臨大量的碳權需求，選擇庫得科技的電動物流車將成為減少碳排放的重要途徑。隨著疫情過後電商行業的熱絡，同城速運、冷鍵物流面臨著行業快速發展，利用電動車優勢來降低能耗、智能座艙來提升效能取得關鍵競爭優勢。