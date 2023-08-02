〈研華展望〉董座：公司不是AI概念股 但會擴大投資導入

針對近來市場關注的 AI 議題，研華 (2395-TW) 董事長劉克振直言，「研華不是 AI 概念股」，但看好工業平台如導入 Open AI 後，將會產生巨大的應用突破，因此決定要與微軟攜手，大幅導入生成式 AI。

劉克振表示，近期很多人問說研華是不是 AI 概念股，都回答不是，因為 AI 概念股是根據 ChatGPT 產生，主要是伺服器公司受惠，研華是 AIoT + 邊緣運算設備的廠商。

他進一步指出，研華股性溫吞，不希望因為短線股價暴漲，害投資人虧錢，有違公司經營理念，還是希望保持高穩定度、長期投資風險低的企業，長期股東可以一起享受到公司成長的果實。

不過，劉克振強調，在 AI 智能技術疊代及淨零永續應用雙重帶動下，將啟動新一波產業革命，預期 AIoT 市場將進入加速成長期，研華也將會擴大對 AI 相關領域的投資，內部已決定大幅導入 OpenAI。

研華表示，憑藉物聯網產業多年的軟硬體整合優勢，已於能源管理（iEMS, Intelligent Energy Management Solution）、新興應用嵌入式平台（AFE, Application Focused Embedded）、產業智能（Industrial AI）等高成長領域深耕布局，為下階段重要的成長引擎。

其中在產業智能方面，研華將與輝達 (Nvidia)、超微 (AMD)、ARM 等大廠協同開發邊緣 AI 專用系統，深耕產業 ISV（Independent Software Vendor, 獨立軟體供應商）生態圈，並偕同產學先進研究，提供符合產業應用情境的整體方案。

研華表示，產業智能方案透過整合 AI 所需的影像與資料擷取處理技術、降低產業導入 AI 之門檻，並協助產業夥伴加速智能升級，持續深化價值定位。產品策略則聚焦「工業 AI 運算系統」、「產業 AI 解決方案 ­」兩大主軸。