【總經焦點】日本終於放寬 YCC，卻同時大量購債！ 日圓是否能逐步走強？！

一、上週盤勢與本週大事：

上週盤勢呈現漲多拉回，產業的需求恢復不如預期，再加上美國信用被降評，從 AAA 降為 AA+，股債呈現雙跌。另外日本雖然放寬 YCC，十年期公債殖利率飆升至 0.6%，於 7/31 時日本央行再次大量購買短中期公債，宣示意味濃厚。整體而言，多空訊息交錯，市場轉向偏空格局，如同先前提醒各位讀者，務必要降低槓桿，可以將資金佈局回低位階的股票。

本週關注重點為 EIA 的能源報告，原油價格走升的趨勢恐讓通膨減緩的速度放緩，同時 CPI 與 PPI 數據也為焦點，將影響聯準會是否於下次 FOMC 再次升息。

二、日圓表現與公債利差：利差擴大，日元持續走弱

日圓近年來積弱不振的表現，相信大家是有目共睹，尤其最近幾週日幣又貶至今年新低，從下圖我們可以見到日圓已經進入空頭多時，雖然在去年年底至今年初有稍微的反彈，但不久後又開啟一個新的跌幅波段。

日圓的功用通常作為避險的貨幣，也因為日本長期維持低利率，導致美國與日本存在利差，尤其近年美國的升息循環，更擴大了美日兩國的利差，使得中間存在套利空間。通常國際交易者會透過借入日圓來買美元，並將這些美元投到相對較高利率的美元商品，比如美國公債，過段時間後再賣出商品還日圓，如此的套利機會，稱為利差交易 (Carry Trade)。

從上圖可以發現，基本上美國日本十年期公債利差與日元之間存在負相關，而正好從去年下半年的利差擴大，間接導致了日圓的持續走貶。近期的日圓弱勢，主要反應債務上限擔憂消退及市場對於聯準會升息的機率提升等。

三、日本總體經濟表現：總體需求下降，導致經濟惡性循環

再談日本央行的貨幣政策之前，先檢視一下日本的經濟基本面。首先關於通膨，日本過去長期處在低通膨的時代，甚至面臨通縮的惡性循環裡，好不容易近期受到全球的大通膨影響，終於將 CPI 拉至 3.5%，Core CPI 更是達到 3.4%，超過日本央行設定的 2% 通膨目標。

而日本的失業率不斷下滑，面臨勞動市場人口老化與勞動人口不足，導致失業率長期低落，職位空缺數上升的現象，近期的失業率也有逐漸改善的趨勢。

實質 GDP 的部分，受到消費需求疲弱，以及物價變動的上漲，導致日本實質 GDP 下修，第一季實質 GDP 為 1.30%。日本央行也下調了今年 GDP 的展望，2023 全年成長率估 +1.7%，2024 年估 +1.1%。

另外由於日本依賴進口食品與能源，在日圓貶值的趨勢下，使得日本從貿易順差國轉為長期的貿易逆差國。從進出口貿易額來看，日本近十年呈現貿易赤字。大體而言，日本市場之所以失落了三十年，除了幾次的經濟大事件外，長期的低物價，造成企業利潤與工資的下降，近一步減少了市場總需求，所形成的惡性通貨緊縮循環，而這背後很大的原因來自於日本央行的貨幣政策。

四、日本央行 BOJ 貨幣政策：殖利率曲線控制與 QQE 政策

日本債務對 GDP 佔比是全球之冠，高達 263%，而為了刺激經濟，央行長期維持零利率甚至負利率政策，一方面降低了債務的利息壓力，另方面期能以寬鬆貨幣來刺激經濟活動。為了擺脫通縮，日本央行採行了 QE 政策，再加上禍不單行的經濟事件，讓央行難以擺脫維持寬鬆貨幣，同時加大政府的財政支出。

為了加大擺脫通縮刺激經濟，日本央行採行了許多新的政策，包含著名的負利率政策，也就是將基準利率降到零以下，實際降到 -0.1%，期望金融機構將錢釋放到市場促進經濟。

同時，央行還採行了 QQE (Qualitative and Quantitative Easing) 政策，透過市場控制短期和長期的債券殖利率，亦即殖利率曲線控制 YCC (Yield Curve Control)，藉此來達成長期通膨 2% 的目標。然而實際上，日本央行沒有真的順利達成目標，經濟從來沒真的好轉過……。

五、日圓未來走勢展望：短期利空不斷，長期央行有望取消 YCC 政策

在上次日本央行利率決議中，仍認為需要維持超寬鬆貨幣政策，將 YCC 控制在 0.5% 區間，其中 BOJ 央行關注的重點將是實質工資，以及通膨是否能維持在 2%。在控制利率的同時，匯率卻成了另個燙手山芋，BOJ 為了不讓日圓貶值過度，勢必得出手維持匯率穩定。

近期關注美國，在即將達成債務協商之際，美元一路走強，再加上聯準會對於今年再度升息的可能增加，美債殖利率再度走高，使得日圓持續貶值。這將使得央行調整政策，目前市場認為今年最有可能繼續維持負利率政策但取消 YCC，如此有望縮小美日利差，拯救日圓匯率。

短期而言，美元與美債的彈升，恐持續壓抑日圓，而下週的美國聯準會利率決議將是未來日圓的關注重點，以及日本是否會擇時出手干預日本匯率。長期而言，則持續關注日本的通膨、實質薪資數據，以及日央的貨幣政策轉向。

六、分析與週策略：鷹派消息再襲，股市震盪盤整

本週有許多重要公司法說會：

本週美股重要公司財報公佈時程：

七、觀點彙整與總結：日圓短期利空但拉回有限，股市勿過度追高

整體而言，如同我們在六月寫出本篇文章的預期，七八月 BOJ 果真放寬 YCC，日圓的低點有撐，難以再破底。可配置部分的日圓作為風險分散的資產，我們預期日圓有機會逐步上升，而 BOJ 預計於明年會有更多動作，將 YCC 進一步放寬，但負利率政策將持續進行，直到日本有顯著的降低債務比。

債券推薦延伸閱讀：

1. 債券知識專家｜債券報酬率怎麼看？

2. 債券知識專家｜公債是什麼？

3. 月月領息的債券型 ETF：不只抗跌，還有稅務優勢！