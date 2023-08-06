台灣7月出口連11黑成定局 財部估最快11月才有望轉正

財政部將在 8 日公布台灣 7 月進出口統計，在終端需求尚未回溫、去 (2022) 年基期偏高的影響下，預估 7 月出口年減幅約 16%~19.5% 區間，出口連 11 黑已成定局，也因需求疲弱，預期必須等 11 月出口才有機會轉正。

通膨壓力尚未解除，終端需求疲弱，使得電子、傳產等主要出口產品幾乎全軍覆沒，我 6 月出口值 323.2 億美元，較去年同期減少 23.4%，年減幅較先前預估來得高，並創下近 14 年來最大跌幅，今 (2023) 年前 6 月出口值 2021.1 億美元，較去年同期減少 18.0%，顯示我出口動能依舊疲弱。

財政部表示，在通膨壓力持續進而壓抑終端需求，企業仍持續調整庫存，而中國疫後復甦力道不如預期強勁，加上去年的高基期效應，導致今年上半年出口持續衰退，已是連續 10 個月負成長。

根據統計，11 項主要出口貨類 6 月的出口值同步向下，就連前 6 月出口年減 18%，創下金融海嘯以來近 14 年來同期出口最大跌幅，在終端需求偏弱的情況下，原本預期 9 月出口有機會轉正，現在也延後至 11 月才有望轉正。

財政部統計處處長蔡美娜認為，從季節性因素推估，預期 7 月出口值約 348 到 363 億美元之間，年減幅約約落在 16% 到 19.5%。

蔡美娜分析，第 1 季出口年減幅 19.2%，第 2 季年減幅則縮小至 16.9%，目前看來減幅有縮小趨勢，研判第 1 季應該是市場最壞的情況，現在則是上升進行中但速度緩慢。