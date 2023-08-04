鉅亨速報 - Factset 最新調查：譜瑞-KY(4966-TW)EPS預估上修至33.35元，預估目標價為1077.5元

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對譜瑞-KY(4966-TW)做出2023年EPS預估：中位數由33.35元上修至33.35元，其中最高估值44.16元，最低估值27.32元，預估目標價為1077.5元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 44.16 64.3 83.18
最低值 27.32 43.11 59.23
平均值 33.81 52.47 70.42
中位數 33.35 53.2 69.9

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 17,490,000 20,770,000 23,513,650
最低值 13,814,350 16,936,830 20,557,940
平均值 14,803,250 19,098,080 22,483,240
中位數 14,433,020 18,971,500 22,944,250

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 61.35 66.29 44.86 31.54
營業收入
(單位：新台幣千元)		 20,055,284 19,994,646 15,279,588 11,810,592

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4966/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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