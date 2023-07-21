鉅亨速報 - Factset 最新調查：譜瑞-KY(4966-TW)EPS預估上修至34.26元，預估目標價為1100元

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對譜瑞-KY(4966-TW)做出2023年EPS預估：中位數由34.26元上修至34.26元，其中最高估值44.16元，最低估值27.46元，預估目標價為1100元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|44.16
|64.3
|83.18
|最低值
|27.46
|43.11
|64.54
|平均值
|34.28
|53.11
|71.68
|中位數
|34.26
|54.02
|70.3
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|17,490,000
|20,770,000
|25,901,000
|最低值
|13,814,350
|16,936,830
|20,557,940
|平均值
|15,200,070
|19,180,370
|22,892,320
|中位數
|15,190,000
|19,150,890
|23,008,300
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|61.35
|66.29
|44.86
|31.54
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|20,055,284
|19,994,646
|15,279,588
|11,810,592
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4966/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。