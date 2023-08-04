中國央行開民企座談會 八家企業參加 「第二支箭」將擴容增量

中國人民銀行（央行）總裁潘功勝在周四（3 日）主持金融支持民營企業發展座談會，聽取建言，推動銀企供需對接，研究加強金融支持民營企業的舉措，顯示民營企業將得到更多金融資源支持。

據《第一財經》報導，潘功勝提出多項支持民營企業的利多政策，包括加強金融、財政、產業等政策協調配合，引導更多金融資源流向民營經濟；制定金融支持民營企業的指導性文件；推動民營企業債券融資支持工具（「第二支箭」）擴容增量；精準實施差別化住宅信貸政策，滿足民營建商合理融資需求。

參加此次座談會的民營企業代表共有八家，他們提出希望進一步拓寬債券融資管道等訴求。這八家企業分別為：伊利集團、宏橋集團、龍湖地產、正泰集團、新希望集團、旭輝地產、美的置業、紅豆集團，涵蓋房地產、製造、能源、農業等產業。

工商銀行、建設銀行等金融機構及銀行間市場交易商協會有關負責人參加了座談會。

工商銀行與建設銀行表示，將切實發揮國有銀行「頭雁」作用，提升民營企業貸款穩定性，擴大小微企業授信覆蓋範圍，支持民營企業債券承銷發行。

銀行間市場交易商協會則說，將繼續加大民營企業債券融資支持工具（「第二支箭」）服務民營企業力道，加快債券市場創新，滿足民營企業多元化融資需求。

「第二支箭」是金融支持民企融資政策組合中的一項。2018 年，為化解民營企業、小微企業融資困難，央行會同有關部門推出「三支箭」政策組合。「第一支箭」是民營企業信貸支持工具，「第二支箭」是民營企業債券融資支持工具，「第三支箭」是民營企業股權融資支持工具。

去年 11 月以來，「第二支箭」政策延期並擴容。央行貨幣政策司司長鄒瀾日前表示，自去年 11 月「第二支箭」擴容以來，累計為民營企業人民幣 284 億元債券發行提供支持。

中指研究院企業研究總監劉水說，目前「第二支箭」惠及的建商只有 12 家，發債註冊人民幣 1,400 億元左右，受益建商較少。劉水表示，預料將在發債增信的擔保主體、擔保方式等方面擴容，推動創新、放寬條件，讓更多民營建商受益。

中指研究院的數據顯示，今年 7 月，TOP100 建商的銷售額較一年前銳減 34.1%，1～7 月 TOP100 建商的銷售總額為人民幣 3.9944 兆元，下降 4.6%。

東方金誠宏觀分析師王青則指出，要增強對民營企業的融資支持，金融機構要先破除「把錢貸給國企政治上是安全的，貸給民企有風險」的看法，並降低對抵押品依賴，注重大數據等新技術方式，完善風控，解決「不會貸」的問題。