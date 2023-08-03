鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯穎(6669-TW)EPS預估下修至71.76元，預估目標價為1800元

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對緯穎(6669-TW)做出2023年EPS預估：中位數由72.4元下修至71.76元，其中最高估值82.06元，最低估值66.14元，預估目標價為1800元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|82.06
|102.7
|125.53
|最低值
|66.14
|82.47
|89.18
|平均值
|72.27
|92.09
|112.1
|中位數
|71.76
|91.09
|116.48
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|317,500,000
|384,270,210
|475,800,420
|最低值
|248,471,000
|321,273,000
|344,337,000
|平均值
|277,962,490
|348,106,880
|428,257,890
|中位數
|277,358,760
|347,539,300
|449,202,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|81.07
|49.46
|49.25
|36.42
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|292,876,040
|192,625,942
|186,927,647
|163,600,423
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6669/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。