愛普*：客戶庫存去化到尾聲 下半年業績優於上半年

愛普 *(6531-TW)今 (3) 日召開法說會，總經理洪志勳表示，客戶庫存去化已到尾聲，營收從第一季的谷底逐月遞增，雖然整體經濟情勢沒有明顯好轉，但在中、低階市場需求力道增加下，預期下半年整體業績會比上半年好。

IoT 事業部方面，洪志勳指出，客戶庫存在第一季修正完成，第二季需求逐漸回溫，除了急單外，客戶也開始分享較長的需求預測，市場供需正恢復正常，其中聯網是持續成長中的應用市場，穿戴式裝置拉貨動能預期將逐季增溫，第三季整體 IoT 事業將延續成長趨勢。

AI 事業部方面，洪志勳表示，與客戶正合作進行新一代挖礦機研發，專案順利進行中，預期晶圓銷售貢獻會在明年上半年，目前 VHM 處於朝主要應用布局的轉換期，新簽約客戶以非挖礦為主，但轉換期時程較長，會有一段時間的營收低谷。

洪志勳說，下半年缺少礦機晶圓銷售貢獻，及 IP 授權營收隨著專案進度目標認列，AI 事業部營收變動、業績壓力會較大。

不過，洪志勳指出，明年隨著新世代礦機量產，部分主流應用專案完成驗證，AI 事業部將重回成長。

董事長陳文良也補充，雖然會有一段時間沉潛，但 VHM 在主流應用的採用正在加速，特別是最近較熱的大型語言模型 AI(LLM AI)，需龐大的 DRAM 容量，且算力性能和 DRAM 頻寬直接相關，VHM 具無限頻寬和低 10 倍功耗優勢，HPC 產業逐漸形成對 VHM 優勢的共識，先進邏輯製程也開始支持。