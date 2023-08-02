瑞幸咖啡Q2營收激增88% 門市增加1,485家 總家數破萬

中國瑞幸咖啡在周二（1 日）公布第 2 季財報，營收激增 88%，門市增加 1,485 家，並成為全中國第一個門市總家數破萬的連鎖咖啡品牌。

瑞幸咖啡的財報顯示，第 2 季營收為人民幣（下同）62.014 億元，較一年前暴增 88.0%；淨利潤 9.987 億元，遠優於去年同期的虧損 1.147 億元。截至 6 月 30 日，瑞幸咖啡的現金及約當現金、限制性現金、定期存款和短期投資為 52.564 億元。

財報顯示，第 2 季度在美國會計準則（GAAP）下，營業利潤為 11.728 億元，營業利潤率為 18.9%。

瑞幸咖啡自營門市第 2 季收入為 44.953 億元，較去年同期躍增 85.2%。自營門市的利潤為 13.075 億元，利潤率達到 29.1%，優於去年同期的 28.4%。聯營門市收入為 14.858 億元，大幅增長 91.1%。

此外，上季瑞幸咖啡門市規模進一步增加，淨新開門市家數為 1,485 家，總門市數量較第 1 季增長 15.9%。截至第 2 季末，門市總數達 10,836 家，其中自營門市佔 7,188 家，成為中國第一個門市家數破萬的連鎖咖啡品牌。

上季瑞幸咖啡月均交易客戶數為 4,307 萬，較一年前驟增 107.9%。6 月瑞幸咖啡交易客戶數達到 5,000 萬，創歷史新高。瑞幸咖啡說，為答謝消費者支持，將常態化進行「9.9 元」感恩回饋活動，至少持續兩年。

瑞幸咖啡董事長郭謹一說：「2023 年下半年，我們將持續加大投入，關注客戶價值，將規模優勢轉化為對消費者的長期回饋。同時，我們也將致力於加速中國咖啡市場的教育和發展，擴大瑞幸咖啡市場份額和品牌影響力，推動可持續的海外拓張，讓全世界都能享受到中國咖啡品牌的高品質產品和服務。」