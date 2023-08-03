〈美股盤後〉美國突遭惠譽降評 AMD領費半下殺近4%

美國突遭惠譽降評，企業財報喜憂參半，恐慌指數 VIX 暴漲超過 15%，攀升至 5 個月來新高，市場避險情緒濃烈，美股主指週三 (2 日) 盡墨，10 年期美債殖利率觸及去年 11 月來最高，美元走強。

道瓊週三收黑近 350 點，那指大跌超過 2%，連續第二個交易日走低，標普下滑超過 1%，創 4 月份以來最差單日表現，費半下殺近 4%，AMD 慘崩逾 7%，台積電 ADR 重挫超過 2.7%。

數據方面，有「小非農」之稱的 ADP 就業數據遠超預期，美國 7 月私營部門就業人數經季節調整後增加 32.4 萬人，遠超經濟學家預期的 19 萬人，但低於 6 月 49.7 萬人的增幅，凸顯美國就業強勁，有助美國經濟避開衰退。

政經方面，鑑於多年來關於債務上限的兩黨之爭帶來極高風險， 三大評等機構之一的惠譽週二將美國長期外幣債務評等從「AAA」下調至「AA+」。惠譽表示，這些鬥爭導致美國債務不斷上升，人們對美國政府處理債務的能力缺乏信心。

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 隨後抨擊，惠譽下調美國評級的決定武斷且基於過時數據。

在惠譽突襲引發全球股債動盪之際，美國財政部再度提高發債規模。美國財政部週三宣布下週再融資債券發行規模提升至 1030 億美元，較 5 月的 960 億美元提高 70 億美元，為 2021 年以來首次提高季度再融資發行規模。

同時，第二季財報季持續開跑，財報整體強於預期，已公布財報的標普 500 成分股企業中，約有 82% 的業績優於預期。

AMD 最新財報告捷，但第三季營收展望略為遜色。CVS 健康因削減成本行動推動其盈利強勁增長。智慧太陽能變流器供應商 SolarEdge (SEDG-US) 財測不佳，因美國住宅太陽能市場面臨一些逆風。

美股週三 (2 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊有 9 大板塊淪陷，資訊科技領跌，必需消費品和醫療保健逆勢收高。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王一片狼藉。亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.64%；Meta (META-US) 下跌 2.60%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.55%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.41%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.63%。

道瓊成分股逾半收低。英特爾 (INTC-US) 下跌 3.94%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 3.07%；波音 (BA-US) 下跌 2.79%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 1.94%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 3.72%。

費半成分股普遍疲弱。應用材料 (AMAT-US) 下跌 3.47%；AMD (AMD-US) 暴跌 7.02%；美光 (MU-US) 下跌 3.66%；德儀 (TXN-US) 下跌 3.32%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.13%；輝達 (NVDA-US) 大跌 4.81%。

台股 ADR 賣壓持續。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.74%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 4.88%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.96%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.22%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 疲弱收低 1.55% 至每股 192.58 美元。天風證券分析師郭明錤發布報告預測，蘋果明年可能會量產第二代 AirTag。

富國銀行 (WFC-US) 和美國銀行 (BAC-US) 均跌超過 1.3%，兩家銀行將向美國聯邦存款保險公司 (FDIC) 支付高達 37 億美元的銀行倒閉特別評估費用。

南韓研究團隊上週聲稱成功找到名為 LK-99 的室溫常壓超導體，引發全球關注，美國超導公司 (AMSC-US) 因同名而沾光，其股價烏龍連漲，事實是，美國超導公司為國防股，對新的超導體材料並沒有興趣，也不擁有這類材料。經媒體報導後，美國超導公司週三慘崩 28.95% 至每股 11.46 美元。

AMD (AMD-US) 下殺 7.02% 至每股 109.35 美元。AMD 上季營收與獲利均優於市場預期，該公司宣示要在人工智慧 (AI) 運算領域取得進一步進展，與輝達一較高下。

美國最大的藥品零售商之一 CVS 健康 (CVS-US) 跳高 3.33% 至每股 76.41 美元。由於醫療保健福利業務強勁，CVS 健康第二季利潤和營收雙雙超出華爾街預期。

必勝客、肯德基母公司百勝餐飲集團 (YUM-US) 收黑 1% 至每股 135.00 美元。百勝餐飲集團 上季業績好壞參半，第二季利潤超出預期，但營收低於預期，其中必勝客的同店銷售令人失望。

星巴克 (Starbucks)(SBUX-US) 上揚 0.86% 至每股 102.13 美元。 星巴克上季獲利優於分析師預期，但同店銷售銷售不如預期，即使中國業績大幅反彈，但北美市場卻顯露疲態。

出產番茄醬聞名世界的卡夫亨氏 (KHC-US) 走升 1.23% 至每股 36.32 美元。卡夫亨氏第二季銷售額未達到預期，即便公司已調高產品售價 11% ，仍不足抵消銷量下降 7% 的影響。

經濟數據

美國 7 月 ADP 新增就業人數報 32.4 萬，預期 18.9 萬，前值 45.5 萬

華爾街分析

美國聯信銀行 (Comerica Bank) 首席經濟學家 Bill Adams 表示：「ADP 報告有利於經濟實現軟著陸的前景，這意味通膨將回到聯準會設定的目標，而不會出現大幅下滑。要做到這一點，經濟需要降溫到足以使勞動力供需方面更好地協調。」

對於惠譽下調美國政府的信用評級，美國前財政部長桑默斯 (Lawrence Summers) 表示，美國面臨嚴重的長期財政挑戰。但如今在美國經濟強於預期的情況下，惠譽的決定既奇怪又愚蠢。

Ally Invest Securities 執行董事兼總裁 Frank Lietke 表示：「市場需要一些時間來消化此消息，預計此次下調不會對股市造成太大的長期損害。我們以前見過這種情況，單憑此消息還不足以給股市帶來巨大的下行壓力。」

22V Research 分析師 Kim Wallace 研判：「預計最初市場出現負面反應後，投資人很大程度上將惠譽舉措。美元仍為最主要之國際準備貨幣，美元地位沒有受到威脅，美國償債能力沒有受到損害，也沒有任何政治或實質性跡象表明美國國會會願意迫使財政部放任美債違約。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主