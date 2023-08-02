車用需求平淡 7月動力電池價格持平

研調機構 TrendForce 今 (2) 日表示，由於車用需求較淡，7 月中國動力電池價格保持平穩，包括車用方形三元電芯、鐵鋰電芯和軟包型三元動力電芯，價格分別為人民幣 0.73 元 / Wh、0.65 元 / Wh 和 0.78 元 / Wh。

儲能電芯方面，伴隨磷酸鐵鋰正極材料價格下跌，7 月儲能電芯均價 0.66 元 / Wh，月跌 1%，目前中國儲能電芯產能過剩，產業競爭加劇，近期中國儲能招標專案電芯報價已低於 0.6 元 / Wh，預計儲能電芯價格將持續緩慢下滑。

消費電芯方面，7 月消費電子市場需求轉弱，電芯廠產能稼動率降低，不過因鈷金屬價格小漲，電芯價格並未明顯下跌，持平上月，目前鋰鹽、四氧化三鈷原料價格呈現緩慢下跌走勢，較難支撐鈷酸鋰消費電芯成本，且因下游需求平淡，預 8 月鈷酸鋰電芯將仍持續下滑。

TrendForce 認為，7 月中國廣州期貨交易所共有 7 個碳酸鋰期貨合約掛牌上市，但由於市場普遍對碳酸鋰期貨價格看跌，碳酸鋰期貨合約上市首日即出現集體大幅下跌，儘管後續期貨價格有所回漲，但相比上市掛牌的基準價，仍處於下跌趨勢，現貨市場碳酸鋰價格也在緩慢下跌，7 月鋰鹽價格均價月跌 5%。