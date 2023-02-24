RFID廠商韋僑去年獲利大增近7成EPS達4.5元擬配息2.2元

韋僑 (6417-TW) 在台中的建廠新投資即將開出新產能同時，對於去年股利配發也出爐，韋僑 2022 年稅後純益 1.9 億元，年增近 7 成，每股純益 4.5 元，擬配發每股現金股利 2.2 元，韋僑預估今年營收將成長 20% 以上，股價在今 (24) 日盤中並以 120.5 元創新天價。

韋僑 2022 年第四季營收 3.69 億元，毛利率 35.79%，季增 1.43 個百分點，年增 5.61 個百分點，稅後純益 5738 萬元，季減 17.74%，年增 63.9%，每股純益 1.36 元。

韋僑 2022 年全年營收 13.15 億元，毛利率 31.67%，年增 3 個百分點，稅後純益 1.9 億元，年增 68.94%，每股純益 4.5 元。

韋僑在台中大里仁化工業區投資超過 13 億元設立新廠已完工取得使用執照，第一季逐步完成各項設備進駐量產，預估 2023 年全年營收將在醫療應用領域出貨比重提高挹注下，全年營收年成長幅度還要攀升到 20% 以上。韋僑預估 2023 年第一季平均單月營收在 1 億元之上，首季有 3 億元以上的營收，年增 14%，同時，預估全年營收還將逐季攀高。

韋僑在 2022 前三季營收在醫療應用領域出貨比重成長至 29%，2023 年可望在歐醫療系客戶擴大採購的利基推升下，比重突破 30%。同時，韋僑今年也進一步取得國際低溫物流新訂單，將成為挹注成長的動能之一。