鉅亨速報 - Factset 最新調查：華夏(1305-TW)EPS預估上修至1.4元，預估目標價為27.5元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對華夏(1305-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.4元上修至1.4元，其中最高估值2.06元，最低估值0.97元，預估目標價為27.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|2.06
|2.37
|最低值
|0.97
|2
|平均值
|1.42
|2.17
|中位數
|1.4
|2.16
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|15,860,000
|16,798,000
|最低值
|13,978,000
|13,723,000
|平均值
|14,813,880
|15,497,600
|中位數
|14,648,000
|15,886,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|-0.64
|4.25
|2.95
|1.22
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|17,637,479
|20,221,524
|13,733,148
|15,117,855
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1305/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。