鉅亨速報 - Factset 最新調查：華夏(1305-TW)EPS預估上修至1.4元，預估目標價為27.5元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對華夏(1305-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.4元上修至1.4元，其中最高估值2.06元，最低估值0.97元，預估目標價為27.5元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年
最高值 2.06 2.37
最低值 0.97 2
平均值 1.42 2.17
中位數 1.4 2.16

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年
最高值 15,860,000 16,798,000
最低值 13,978,000 13,723,000
平均值 14,813,880 15,497,600
中位數 14,648,000 15,886,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS -0.64 4.25 2.95 1.22
營業收入
(單位：新台幣千元)		 17,637,479 20,221,524 13,733,148 15,117,855

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1305/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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