鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦媒(8454-TW)EPS預估上修至17.73元，預估目標價為800元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對富邦媒(8454-TW)做出2023年EPS預估：中位數由17.73元上修至17.73元，其中最高估值18.69元，最低估值15.72元，預估目標價為800元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|18.69
|23.4
|28.49
|最低值
|15.72
|19.77
|24.41
|平均值
|17.74
|21.46
|26.67
|中位數
|17.73
|21.49
|26.89
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|119,050,000
|141,810,000
|169,109,000
|最低值
|109,535,000
|119,603,000
|150,061,000
|平均值
|114,454,850
|131,544,340
|156,094,460
|中位數
|113,360,000
|129,904,000
|150,371,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|15.72
|18.02
|13.87
|9.95
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|103,436,435
|88,396,696
|67,198,104
|51,830,417
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8454/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。