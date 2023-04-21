太好偷！美18州檢察長致函NHTSA 要求現代、起亞車大批召回

加州總檢察長其他 17 個州的總檢察長周四 (20 日) 要求聯邦監管機構召回現代 (Hyundai) 和起亞 (Kia) 汽車，主張這些車欠缺其他汽車的標準安全功能，更容易遭盜竊。

根據警方和州政府官員的數據，全美多個城市的遭盜竊汽車中，現代和起亞的車佔很大比例。近年來大多數汽車都安裝了符合行業標準的防盜裝置，但這兩家南韓車廠沒有安裝按鈕點火裝置和固定式防盜裝置。現代汽車是起亞的最大股東。

領導各州召回行動的加州總檢察長 Rob Bonta 聲明表示，起亞和現代未能在其眾多車輛上安裝標準安全功能，致使車主和公眾處於危險之中。響應的各州已致信國家公路交通安全管理局 (NHTSA)。

現代汽車表示，其車輛配有引擎防盜功能，除非使用正確的鑰匙或遙控鑰匙，否則無法發動車輛，從而符合聯邦防盜要求。

起亞則聲明這些被指定的車輛完全符合所有適用的聯邦標準，以聯邦法律來說，要求召回既不必要也不適法。

根據美國公路損失數據協會 (HLDI)，在 2015-2019 車型年的汽車中，現代和起亞汽車在美竊盜理賠案件幾乎是所有其他車廠的兩倍。

抖音影片展示如何在沒有按鈕點火裝置和固定防盜裝置的情況下偷起亞和現代汽車，這些影片在全美廣泛流傳，也讓各地竊盜案件頻傳。

Bonta 表示，這兩家車廠同樣車款在加拿大和歐洲市場添加了行業標準防盜器，卻獨漏美國市場。Bonta 主張，車廠沒有採取適當的糾正措施來承擔責任，而是將風險轉嫁給消費者和整個社區。

這兩家車廠 2 月時表示，將提供軟體更新給全美 830 萬輛車的車主，以遏制竊盜行為。

然而，Bonta 表示，許多受影響的車輛要到 6 月才能進行升級，且無法安裝在一些 2011-2022 的車款上。