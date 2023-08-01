盤後速報 - 健喬(4114)下週(8月8日)除權息1.49元，預估參考價39.34元

健喬(4114-TW)下週(8月8日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.56元，股票股利0.93元，合計股利1.49元。
以今日(8月1日)收盤價43.55元計算，預估參考價為39.34元，權息值合計為4.21元，股息殖利率1.28%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月1日)收盤價做計算，僅提供參考）
健喬(4114-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為各種藥品醫療器材製造販賣業務。各種化妝品動物藥品製造販賣業務。各種化學食品添加物及飲料製造販賣業務。近5日股價上漲0.81%，櫃買指數上漲0.07%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/08/08
|43.55
|0.5574
|1.28%
|0.929
|2022/07/11
|32.1
|0.507
|1.58%
|1.0135
|2021/09/23
|25.5
|0.3022
|1.19%
|1.209
|2020/07/09
|27.05
|0.184
|0.68%
|0.736
|2019/07/11
|30.25
|0.198966
|0.66%
|1.09
最新相關新聞