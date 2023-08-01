盤後速報 - 健喬(4114)下週(8月8日)除權息1.49元，預估參考價39.34元

健喬(4114-TW)下週(8月8日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.56元，股票股利0.93元，合計股利1.49元。

以今日(8月1日)收盤價43.55元計算，預估參考價為39.34元，權息值合計為4.21元，股息殖利率1.28%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月1日)收盤價做計算，僅提供參考）

健喬(4114-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為各種藥品醫療器材製造販賣業務。各種化妝品動物藥品製造販賣業務。各種化學食品添加物及飲料製造販賣業務。近5日股價上漲0.81%，櫃買指數上漲0.07%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/08/08 43.55 0.5574 1.28% 0.929
2022/07/11 32.1 0.507 1.58% 1.0135
2021/09/23 25.5 0.3022 1.19% 1.209
2020/07/09 27.05 0.184 0.68% 0.736
2019/07/11 30.25 0.198966 0.66% 1.09

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