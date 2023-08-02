盤後速報 - 永豐金(2890)下週(8月9日)除權息0.8元，預估參考價17.6元

永豐金(2890-TW)下週(8月9日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.6元，股票股利0.2元，合計股利0.8元。
以今日(8月2日)收盤價18.55元計算，預估參考價為17.6元，權息值合計為0.95元，股息殖利率3.23%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月2日)收盤價做計算，僅提供參考）
永豐金(2890-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為本公司得投資下列事業：銀行業、票券金融業、信用卡業、信託業、。保險業、證券業、期貨業、創業投資事業、經主管機關核准投資之外。國金融機構、其他經主管機關認定與金融業相關之事業。近5日股價上漲4.16%，台灣加權指數上漲0.08%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/08/09
|18.55
|0.6
|3.23%
|0.2
|2022/08/10
|17.7
|0.8
|4.52%
|0.1
|2021/08/12
|14.2
|0.7
|4.93%
|0.0
|2020/06/11
|12.35
|0.7
|5.67%
|0.0
|2019/07/11
|13.0
|0.636
|4.89%
|0.0
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