盤後速報 - 永豐金(2890)下週(8月9日)除權息0.8元，預估參考價17.6元

永豐金(2890-TW)下週(8月9日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.6元，股票股利0.2元，合計股利0.8元。

以今日(8月2日)收盤價18.55元計算，預估參考價為17.6元，權息值合計為0.95元，股息殖利率3.23%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月2日)收盤價做計算，僅提供參考）

永豐金(2890-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為本公司得投資下列事業：銀行業、票券金融業、信用卡業、信託業、。保險業、證券業、期貨業、創業投資事業、經主管機關核准投資之外。國金融機構、其他經主管機關認定與金融業相關之事業。近5日股價上漲4.16%，台灣加權指數上漲0.08%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/08/09 18.55 0.6 3.23% 0.2
2022/08/10 17.7 0.8 4.52% 0.1
2021/08/12 14.2 0.7 4.93% 0.0
2020/06/11 12.35 0.7 5.67% 0.0
2019/07/11 13.0 0.636 4.89% 0.0

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