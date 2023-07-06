健喬呼吸道產品需求增 Q2、上半年營收雙創新高

健喬 (4114-TW) 受惠呼吸道產品需求持續增溫，以及子公司優良生醫營收成長，推升 6 月營收雙增、達 4.55 億元登同期高；第二季營收 13.11 億元、上半年 25.61 億元雙創新高。

健喬 6 月營收 4.55 億元，月增 0.04%、年增 35.45%；第二季營收 13.11 億元，季增 4.2%、年增 23.9%；上半年營收 25.61 億元，年增 26.42%。

公司表示，雖然 6 月為藥品出貨淡季，不過疫情升溫，國內外呼吸道產品需求增溫，其中愛克痰業績年增 14%。

另外，中國市場的鼻噴需求持續延續解封以來的暢旺需求，3-6 月訂單較去年成長 1.6 倍；國內的鼻噴市場也開始出現原廠的缺貨潮，健喬旗下各個成分的鼻噴訂單都呈現倍數增長。

健喬子公司優良生醫在自費市場的大幅度成長，6 月營收較去年同時的高峰，年增近 4 成。此外，優良生醫善於運用藥廠的策略資源，針對通路屬性企劃全新的保健品、OTC 商品與指示用藥。

健喬表示，儘管去年營運基期高，今年上半年營收仍成長近 3 成，除了長期透過自身成長，策略聯盟以及持續購併的策略奏效以外，在俄烏戰爭以來全球藥廠面臨無法全面供應亞洲市場需求下，健喬具備整合廠端的能力，可以充分供應市場的需求，下半年營收高成長可期。