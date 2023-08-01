【新手學債券】想賺債券價差要看什麼指標？價格最親民公債ETF出爐！

美國公債 ETF 的標的通常會看到 7-10 年期、或是 20 年以上，這兩種選項，下圖是美國公債比較，藍線是 20 年期、紅線是 10 年期，從 1993 以來 20 年期債券的市場利率都高於 10 年期，最大的差距為 1.18%。那這２種期限到底該怎麼選？
首先，當債券的到期日越久，流動性風險也越高，因為到期時間越久，債券發行人的營運狀況、市場通膨、或是債券價格變動的機率會更大，因此，越長天期公債必須要給予更高的利率，補貼風險。
再來，投資人都想知道：當利率每變動 1%，債券價格預期會變動多少？而債券存續期間 (Duration) 就能回答，大家可以不用自己去了解公式，通常各投信公開網站都會幫大家算出來，我們選用 2 檔各別到期日規模最大的美國公債 ETF 來舉例：
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類別
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範例標的
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存續期間
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20 年期代表
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TLT (20 年以上期間)
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17.23
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10 年期代表
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IEF.US (7-10 年以上期間)
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7.45
從理論上來說，代表利率下降 1%，20 年期債券組合價格會大約上升 17%、而 10 年期大約上升 7%；反之，就能得出反向波動風險，因此 20 年期債券理論上會有更大的波動價差！
如果你是願意承擔風險換取高利率、想賺取降息後的高波動潛在價差，那我們直接幫您統整台灣市場上 9 檔 ETF。從下面表格觀察，由於買進標的都是 20 年期以上美國公債，都具有高信用評等，目前門檻最低的是將於 2023/8/7 新上市的 00931B，發行價格為 15，相較其他 8 檔便宜約一半。
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代碼
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ETF 名稱
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市價
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成立日期
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00931B
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統一彭博美國 20 年期以上公債 ETF 基金
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15
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2023/8/7
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00857B
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永豐 20 年期以上美國公債 ETF 基金
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27.09
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2019/9/19
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00679B
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元大美國政府 20 年期 (以上) 債券基金
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31.22
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2017/1/11
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00795B
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中信美國政府 20 年期以上債券 ETF 基金
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31.71
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2019/4/1
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00687B
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國泰 20 年期 (以上) 美國公債指數基金
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32.43
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2017/4/6
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00764B
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群益 25 年期以上美國政府債券 ETF 基金
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32.48
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2018/12/5
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00779B
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凱基 25 年期以上美國公債 ETF 基金
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32.78
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2019/1/29
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00696B
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富邦美國政府債券 20 年期以上基金
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32.87
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2017/5/31
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00768B
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復華美國 20 年期以上公債 ETF 基金
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55.65
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2019/1/15
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