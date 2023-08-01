【新手學債券】想賺債券價差要看什麼指標？價格最親民公債ETF出爐！

美國公債 ETF 的標的通常會看到 7-10 年期、或是 20 年以上，這兩種選項，下圖是美國公債比較，藍線是 20 年期、紅線是 10 年期，從 1993 以來 20 年期債券的市場利率都高於 10 年期，最大的差距為 1.18%。那這２種期限到底該怎麼選？

首先，當債券的到期日越久，流動性風險也越高，因為到期時間越久，債券發行人的營運狀況、市場通膨、或是債券價格變動的機率會更大，因此，越長天期公債必須要給予更高的利率，補貼風險。

再來，投資人都想知道：當利率每變動 1%，債券價格預期會變動多少？而債券存續期間 (Duration) 就能回答，大家可以不用自己去了解公式，通常各投信公開網站都會幫大家算出來，我們選用 2 檔各別到期日規模最大的美國公債 ETF 來舉例：

類別 範例標的 存續期間 20 年期代表 TLT (20 年以上期間) 17.23 10 年期代表 IEF.US (7-10 年以上期間) 7.45

從理論上來說，代表利率下降 1%，20 年期債券組合價格會大約上升 17%、而 10 年期大約上升 7%；反之，就能得出反向波動風險，因此 20 年期債券理論上會有更大的波動價差！

如果你是願意承擔風險換取高利率、想賺取降息後的高波動潛在價差，那我們直接幫您統整台灣市場上 9 檔 ETF。從下面表格觀察，由於買進標的都是 20 年期以上美國公債，都具有高信用評等，目前門檻最低的是將於 2023/8/7 新上市的 00931B，發行價格為 15，相較其他 8 檔便宜約一半。

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代碼 ETF 名稱 市價 成立日期 00931B 統一彭博美國 20 年期以上公債 ETF 基金 15

(發行價) 2023/8/7 00857B 永豐 20 年期以上美國公債 ETF 基金 27.09 2019/9/19 00679B 元大美國政府 20 年期 (以上) 債券基金 31.22 2017/1/11 00795B 中信美國政府 20 年期以上債券 ETF 基金 31.71 2019/4/1 00687B 國泰 20 年期 (以上) 美國公債指數基金 32.43 2017/4/6 00764B 群益 25 年期以上美國政府債券 ETF 基金 32.48 2018/12/5 00779B 凱基 25 年期以上美國公債 ETF 基金 32.78 2019/1/29 00696B 富邦美國政府債券 20 年期以上基金 32.87 2017/5/31 00768B 復華美國 20 年期以上公債 ETF 基金 55.65 2019/1/15

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